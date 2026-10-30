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F1 | Messico, il turbo diventa un'incognita: Honda avverte, Russell vede un vantaggio Ferrari
Per la prima volta le power unit 2026 affrontano i 2.240 metri di Città del Messico senza il supporto della MGU-H. Honda spiega le difficoltà legate al turbo lag e ai limiti di rotazione del compressore, mentre Russell indica nella scelta Ferrari di utilizzare un turbo più piccolo un possibile vantaggio...
Roberto Chinchero
Pubblicato: 30 ott 2026, 14:11
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Dettaglio tecnico Ferrari SF-26
Foto di: AG Photo
Il Gran Premio del Messico è da sempre un appuntamento particolare per i motoristi di Formula 1. L'altitudine di 2.240 metri dell'Autodromo Hermanos Rodríguez impone condizioni di funzionamento molto differenti rispetto agli altri circuiti, ma quest'anno la sfida presenta un'incognita inedita. Per la prima volta le power unit della nuova generazione dovranno affrontare l'aria rarefatta di Città del Messico senza il supporto della MGU-H, il motogeneratore collegato al turbocompressore eliminato dal regolamento 2026.
Una novità che potrebbe avere conseguenze significative, non soltanto sul funzionamento dei motori, ma anche sui rapporti di forza tra i costruttori. A introdurre un elemento particolarmente interessante è stato George Russell, secondo il quale la Ferrari potrebbe beneficiare della scelta progettuale di utilizzare un turbocompressore di diametro inferiore rispetto a quello della concorrenza.
“Penso che sarà molto interessante – ha spiegato il pilota Mercedes – credo che il turbo lag sarà un fattore importante per molte squadre in questo weekend. Non è un segreto che Ferrari abbia un turbo più piccolo rispetto alla maggior parte degli altri costruttori, quindi probabilmente avrà un vantaggio significativo sotto questo aspetto. Non sappiamo ancora quanto sarà complicato, ma posso prevedere che non sarà affatto semplice”.
George Russell, Mercedes
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Il compromesso tra risposta e potenza
La scelta Ferrari potrebbe rivelarsi particolarmente efficace nelle condizioni ambientali messicane. Un turbocompressore di dimensioni inferiori presenta generalmente una minore inerzia, caratteristica che consente di raggiungere più rapidamente il regime di rotazione richiesto nelle fasi di accelerazione. Un vantaggio che assume maggiore importanza con l'eliminazione della MGU-H, che fino allo scorso anno permetteva di mantenere in rotazione il turbo anche quando l'energia disponibile nei gas di scarico diminuiva.
Il rovescio della medaglia riguarda la capacità di garantire portate elevate e mantenere la pressione di sovralimentazione richiesta nelle condizioni più impegnative. Un turbo più grande può offrire maggiori possibilità in termini di prestazione massima, ma richiede generalmente più energia per accelerare rapidamente.
L'altitudine introduce un'ulteriore complicazione. La minore densità dell'aria obbliga il turbocompressore a lavorare più intensamente per garantire al motore la quantità d'aria necessaria. È una condizione che potrebbe premiare alcune scelte progettuali e penalizzarne altre, rendendo il Messico un banco di prova particolarmente interessante per le differenti filosofie adottate dai motoristi.
Shintaro Orihara, Honda
Foto di: EYE4images / NurPhoto via Getty Images
Honda: “Senza MGU-H sarà una sfida per tutti”
A confermare la portata del problema è stato Shintaro Orihara della Honda, che ha illustrato le difficoltà attese nel weekend messicano. “Lo scorso anno avevamo il supporto della MGU-H, mentre quest'anno non possiamo più contare su questo sistema. È una sfida importante. In passato utilizzavamo la MGU-H anche quando il motore era al minimo, per ottenere una pressione di sovralimentazione sufficiente. Ora non abbiamo più questo supporto nemmeno in quelle condizioni”.
Il primo problema riguarda il turbo lag, ovvero il ritardo nella risposta del turbocompressore quando il pilota richiede potenza. Una criticità che potrebbe emergere soprattutto nelle accelerazioni dalle curve lente, dove la disponibilità immediata di coppia è fondamentale.
"Il turbo lag sarà uno degli aspetti più importanti di questo circuito – ha proseguito Orihara – credo che non sarà soltanto Honda ad affrontare questa difficoltà. Tutti i costruttori dovranno confrontarsi con il problema”.
Ma il ritardo nella risposta del turbo non è l'unica incognita. In Messico, per compensare la minore densità dell'aria, il turbocompressore deve raggiungere velocità di rotazione particolarmente elevate. Ed è proprio questo aspetto a introdurre un secondo potenziale limite. “Normalmente in Messico il turbo deve ruotare a velocità molto elevate per garantire un flusso d'aria sufficiente. Dobbiamo ancora verificare la situazione, ma nel peggiore dei casi potremmo essere costretti a introdurre delle limitazioni nelle condizioni operative del motore”.
Dettaglio tecnico Aston Martin AMR26
Foto di: AG Photo
Orihara ha chiarito che ogni turbocompressore presenta un limite massimo di rotazione, oltre il quale non è possibile spingersi. Se questo valore dovesse essere raggiunto prima di ottenere la pressione di sovralimentazione desiderata, il funzionamento della power unit dovrebbe essere adattato di conseguenza, con possibili ripercussioni sulle prestazioni. Honda, tuttavia, non si aspetta particolari problemi sulla base del lavoro svolto nelle simulazioni.
“Abbiamo effettuato molti test al banco e riteniamo che l'impatto sul funzionamento del motore sarà minimo, se non addirittura nullo. Ma dobbiamo verificarlo durante le prove libere. È qualcosa che potrebbe riguardare anche gli altri costruttori. Abbiamo svolto test al banco a Sakura per simulare le condizioni del Messico, quindi abbiamo un'idea di quello che potrebbe accadere. Ma questa è la prima volta che affrontiamo l'altitudine con questa configurazione. Sarà interessante osservare il comportamento del turbocompressore”.
Le considerazioni di Russell aprono un interrogativo sulla competitività della Ferrari. La scelta di un turbocompressore più piccolo era stata legata anche alla necessità di migliorare la risposta del motore nelle procedure di partenza, dopo l'eliminazione della MGU-H. Le successive modifiche regolamentari introdotte dalla FIA hanno ridimensionato parte del potenziale beneficio in quella specifica situazione, ma il Messico potrebbe offrire un contesto differente nel quale valorizzare la stessa caratteristica progettuale.
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