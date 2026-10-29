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F1 | Antonelli indisposto in Messico: salta il media-day, Mercedes lo aspetta domani in pista

Il pilota italiano è alle prese con i postumi di un'infezione virale. Le sue condizioni sono migliorate rispetto a ieri, ma lo staff medico della Mercedes ha preferito concedergli una giornata di riposo. La FIA lo ha esentato dagli impegni con la stampa previsti oggi a Città del Messico.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 29 ott 2026, 16:44

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli non sarà presente oggi nel paddock dell'Autodromo Hermanos Rodríguez, dove è in programma il consueto media-day che precede il Gran Premio del Messico. Il pilota della Mercedes è alle prese con i postumi di un'infezione virale e, a titolo precauzionale, la squadra ha deciso di concedergli una giornata di riposo in hotel, evitando gli impegni con la stampa previsti alla vigilia del weekend.

Antonelli è arrivato a Città del Messico martedì, con un volo di linea sul quale viaggiavano anche numerosi membri della squadra. Le sue condizioni di salute non sono ancora perfette, anche se nella giornata odierna è stato registrato un miglioramento rispetto a ieri. Lo staff medico della Mercedes ha comunque preferito non correre rischi, consigliando al pilota italiano di rimanere in hotel per completare il recupero in vista dell'inizio dell'attività in pista.

La Mercedes ha confermato la situazione attraverso una breve comunicazione ufficiale: “Kimi non si sente ancora completamente bene mentre si sta riprendendo da un'infezione virale. A titolo precauzionale, la FIA lo ha esentato dagli impegni obbligatori con i media per consentirgli di riposare in vista del weekend. Ci aspettiamo che possa tornare domani”.

Al momento, dunque, non sembrano esserci particolari preoccupazioni in vista del programma sportivo. La decisione di rinunciare agli impegni odierni è stata presa proprio per favorire il recupero di Antonelli, evitando che una giornata di attività nel paddock possa rallentare il miglioramento delle sue condizioni. Salvo imprevisti, il pilota italiano tornerà regolarmente al volante della Mercedes domani, quando prenderà il via il programma di prove libere del Gran Premio di Città del Messico.

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