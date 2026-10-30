Intervista
Formula 1 Messico
F1 | Ferrari, Leclerc: "Possiamo vincere, ma la nostra macchina non perdona"
La Scuderia arriva in Messico forte delle prestazioni mostrate a Singapore e Austin, ma Leclerc invita alla prudenza. La SF-26 ha ritrovato competitività, ma resta troppo sensibile alle variazioni delle condizioni della pista, soprattutto in qualifica. "Anche con un'esecuzione perfetta possiamo pagare il prezzo di uscire dalla finestra ottimale".
Roberto Chinchero
Pubblicato: 30 ott 2026, 09:33
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Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Kym Illman (Getty Images)
La Ferrari arriva a Città del Messico con una fiducia che non si respirava da tempo. Le prestazioni mostrate a Singapore e soprattutto ad Austin hanno confermato i progressi della squadra di Maranello, tornata a competere stabilmente nelle posizioni di vertice. Il weekend texano ha rappresentato una conferma importante, con una monoposto competitiva in condizioni differenti e capace di esprimere un potenziale che, almeno sul passo gara, ha permesso alla Scuderia di confrontarsi con i migliori.
Il Gran Premio del Messico rappresenta però un nuovo esame, su un circuito dalle caratteristiche decisamente particolari. I 2.240 metri di altitudine dell'Autódromo Hermanos Rodríguez modificano le condizioni di funzionamento delle monoposto, dalla gestione delle temperature all'efficienza aerodinamica. Un'incognita che riguarda tutte le squadre e che rende difficile stabilire in anticipo i valori in campo.
Charles Leclerc è consapevole del buon momento della Ferrari, ma non condivide le valutazioni di chi considera la SF-26 la monoposto che parte con il ruolo di favorita.
“Credo che i valori si stiano avvicinando molto e che stiamo attraversando un buon momento - ha spiegato - penso che sia a Singapore sia ad Austin siamo riusciti a massimizzare il nostro potenziale e sono stato abbastanza soddisfatto del passo che abbiamo mostrato. Ma allo stesso tempo non sono del tutto d'accordo con chi ci considera favoriti per questo weekend. Credo che la Mercedes resti la favorita ovunque si vada a correre, e anche la Red Bull è stata molto, molto forte nelle ultime gare”.
Leclerc non esclude che la Ferrari possa inserirsi nella lotta per il successo, ma sottolinea come il risultato dipenderà soprattutto dalla capacità di sfruttare completamente il potenziale della vettura.
“Se riusciremo a massimizzare tutto ciò che abbiamo, spero che possa essere un grande weekend. Come abbiamo visto, alla fine è l'ottimizzazione del pacchetto a fare la differenza. È molto difficile mettere tutto nella finestra corretta in vista delle qualifiche, ma se ci riusciremo penso che avremo una possibilità. Per farlo, però, dovremo essere perfetti”.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Il limite della Ferrari emerge quando la pista cambia
Il riferimento alle qualifiche non è casuale. Ad Austin la Ferrari aveva mostrato un ottimo livello di competitività nelle sessioni precedenti, senza però riuscire a concretizzare completamente il proprio potenziale nel momento decisivo del sabato. Un limite che Leclerc ha analizzato con particolare chiarezza, individuando nella sensibilità della monoposto alle variazioni delle condizioni della pista uno dei punti deboli della SF-26.
“Abbiamo una macchina forte, ma anche molto sensibile quando usciamo dalla sua finestra ottimale di funzionamento. Recentemente ne abbiamo pagato un po' il prezzo in Q3, soprattutto quando le temperature della pista diminuiscono. In quelle condizioni facciamo più fatica rispetto agli altri a mantenere tutto nella finestra corretta”.
È quanto accaduto proprio ad Austin, dove Leclerc ritiene che la Ferrari abbia perso la possibilità di conquistare una posizione in prima fila. “Purtroppo è successo nel giro che contava di più tra venerdì e sabato, e alla fine abbiamo perso una prima fila per questo motivo. È un limite che conosciamo e sul quale ci stiamo concentrando. Non sono sicuro che esista una soluzione a breve termine, ma è certamente uno degli aspetti sui quali lavoreremo per cercare di arrivare nelle migliori condizioni possibili alle qualifiche di sabato”.
L'aspetto più significativo dell'analisi di Leclerc riguarda però la natura stessa del problema. Non si tratta soltanto di preparare meglio la vettura o di eseguire alla perfezione le procedure che precedono il giro veloce. La Ferrari sembra avere una finestra di utilizzo più ristretta rispetto ad alcune delle dirette concorrenti, una caratteristica che aumenta il rischio di perdere prestazione anche quando il lavoro della squadra è stato svolto correttamente.
“Anche con un'esecuzione perfetta, restiamo probabilmente più esposti al rischio di uscire dalla finestra di funzionamento e pagarne il prezzo - ha ammesso Charles - questo rende ancora più importante la preparazione delle qualifiche e la loro esecuzione. Ma tutti cercano di fare il miglior lavoro possibile e tutti stanno lavorando molto bene. Se hai una macchina più difficile da gestire, è comunque un prezzo che paghi. Non credo sia qualcosa che si possa neutralizzare completamente”.
È un'ammissione importante, perché chiarisce come il problema non sia esclusivamente operativo, ma riguardi anche le caratteristiche della monoposto. La Ferrari ha dimostrato di possedere una buona velocità, ma non sempre riesce a renderla disponibile nel momento in cui serve. E su un circuito particolare come quello messicano, dove le condizioni ambientali rappresentano già una sfida per tutti, la capacità di individuare rapidamente il corretto assetto potrebbe assumere un peso ancora maggiore.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Leclerc guarda alle vittorie, non al secondo posto nel Mondiale
Il buon momento della Ferrari ha riaperto anche la battaglia per le posizioni immediatamente alle spalle di Kimi Antonelli. Tra George Russell, secondo, e Leclerc, quinto, ci sono appena nove punti, un margine che rende possibile un importante recupero nelle ultime gare della stagione. Charles, tuttavia, non considera la seconda posizione nella classifica generale una priorità assoluta. Il suo obiettivo è un altro: riportare la Ferrari sul gradino più alto del podio.
“Non è qualcosa che cambia molto per me. Ovviamente il secondo posto è meglio del terzo e il terzo è meglio del quarto, quindi cercheremo di massimizzare tutto ciò che possiamo. Ma ciò che conta maggiormente è ottenere il massimo da ogni gara e puntare a conquistare qualche vittoria prima della fine della stagione. Se ci riusciremo, il secondo posto nel Mondiale arriverà come conseguenza naturale, ma non è qualcosa di cui sono ossessionato".
Leclerc considera importante il modo in cui la Ferrari concluderà il campionato, soprattutto in prospettiva 2027. Chiudere la stagione con risultati positivi avrebbe un valore che va oltre la classifica, contribuendo a consolidare la fiducia ritrovata nelle ultime settimane.
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