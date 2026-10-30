Intervista

Formula 1 Messico

F1 | Hamilton guarda al 2027: “Quest'anno abbiamo guidato l'innovazione, ora serve più motore"

Lewis promuove il lavoro di sviluppo della Ferrari e la competitività del telaio, ma individua nella power unit il principale limite della SF-26. Le ultime cinque gare saranno un banco di prova in vista del 2027, senza perdere di vista il secondo posto Costruttori. Intanto questo weekend punta a confermare i progressi mostrati ad Austin.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 30 ott 2026, 10:05

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

La Ferrari che guarda al 2027 parte da una base che Lewis Hamilton considera solida, ma con un limite ben preciso da superare. Alla vigilia del Gran Premio del Messico, il sette volte campione del mondo ha tracciato un bilancio del lavoro svolto dalla Scuderia nel corso della stagione, indicando nella power unit l'area sulla quale sarà necessario compiere il salto di qualità più importante. Un'analisi che arriva dopo il convincente weekend di Austin, dove la SF-26 ha confermato i progressi già emersi a Singapore, riportando la squadra di Maranello a competere nelle posizioni di vertice.

Hamilton non ha nascosto la soddisfazione per il percorso compiuto dalla Ferrari, ma le sue parole hanno soprattutto chiarito quale sia l'obiettivo che sta guidando il lavoro nelle ultime cinque gare del campionato. Più che inseguire una posizione nella classifica Piloti, Lewis vuole contribuire a definire la monoposto con la quale affronterà la prossima stagione.

“Sto utilizzando queste ultime cinque gare come un banco di prova per la macchina del prossimo anno - ha spiegato Hamilton - passo molto tempo a parlare con il nostro responsabile dell'aerodinamica e a discutere della dinamica del veicolo, cercando di capire dove possiamo migliorare questa macchina e come possiamo conservare gli aspetti positivi del telaio, che quest'anno è stato ottimo. Dobbiamo riuscire a fare un ulteriore passo avanti senza perdere le qualità che abbiamo già”.

Hamilton considera il telaio Ferrari una base competitiva sulla quale costruire il progetto futuro. Il giudizio sulla power unit è invece più severo. “Dobbiamo assicurarci di avere la giusta configurazione dei freni per il prossimo anno e che il motore possa competere con quelli degli avversari, perché alla fine è l'unica area nella quale direi che siamo stati carenti quest'anno. Abbiamo un'ottima affidabilità, ma se fossimo riusciti a eguagliare gli altri sui rettilinei avremmo potuto lottare un gradino più avanti. È qualcosa che potrebbe accadere il prossimo anno, ed è ciò per cui stiamo lavorando”.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lewis promuove gli aggiornamenti

Il bilancio tecnico di Hamilton non si limita però agli aspetti da migliorare. Il sette volte campione del mondo ha espresso parole di grande apprezzamento per il lavoro svolto a Maranello durante la stagione, soffermandosi in particolare sulla capacità della squadra di introdurre aggiornamenti efficaci.

Anche il pacchetto portato ad Austin, apparentemente molto consistente per il numero di componenti coinvolti, è stato in realtà il risultato di un programma distribuito su più appuntamenti. “L'aggiornamento sembrava molto importante, perché comprendeva parecchi componenti e c'era stato un grande lavoro per realizzarlo - ha spiegato - in realtà non era un aggiornamento enorme, ma un pacchetto introdotto nell'arco di un paio di gare, portando i diversi elementi non appena erano pronti. Le sensazioni sono state buone”.

Hamilton ha poi allargato il discorso all'intera stagione, sottolineando un cambiamento che considera particolarmente positivo rispetto al 2025. “Sono davvero orgoglioso della squadra per aver continuato a spingere durante tutto l'anno. Abbiamo introdotto innovazioni che non avevamo lo scorso anno. Credo che siamo stati tra i leader nell'innovazione rispetto alle altre squadre. Penso, ad esempio, all'ala posteriore e alla soluzione dello scarico che ora tutti hanno adottato”.

Al di là dei singoli esempi citati da Lewis, il dato che il pilota considera più incoraggiante è l'efficacia del lavoro di sviluppo. “Abbiamo continuato a introdurre componenti con grande efficienza. Tutto ciò che è stato portato in pista, e sul quale la squadra ha lavorato duramente, ha aggiunto prestazione. È esattamente quello che vuoi vedere”.

Un riconoscimento importante per il lavoro della struttura tecnica Ferrari, soprattutto in una stagione nella quale lo sviluppo delle monoposto ha richiesto di bilanciare le esigenze immediate con la preparazione del campionato successivo. L'obiettivo, secondo Hamilton, sarà mantenere questa capacità di innovazione, migliorando ulteriormente l'efficienza dei processi.

“Dobbiamo assicurarci di conservare questa energia e questa determinazione anche per il prossimo anno. Possiamo diventare ancora più efficienti e analizzeremo tutte le aree nelle quali sarà possibile fare meglio”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Messico, una sfida particolare per confermare Austin

Prima di concentrarsi definitivamente sul 2027, la Ferrari ha però ancora cinque Gran Premi da affrontare. Il primo è quello del Messico, appuntamento che presenta caratteristiche tecniche molto differenti rispetto ad Austin. L'altitudine dell'Autódromo Hermanos Rodríguez, situato a oltre 2.200 metri sul livello del mare, riduce sensibilmente la densità dell'aria e modifica il comportamento aerodinamico delle monoposto. Le squadre utilizzeranno configurazioni ad alto carico, ma dovranno confrontarsi con condizioni di raffreddamento e di funzionamento degli pneumatici decisamente particolari.

Hamilton non si è sbilanciato sulle possibilità della Ferrari, pur riconoscendo che le caratteristiche del circuito potrebbero adattarsi alla SF-26. “Qualcuno mi ha appena detto che questa pista dovrebbe essere favorevole alla nostra macchina, ma non ne ho davvero idea - ha ammesso - qui tutti utilizzeranno il massimo carico aerodinamico. Sarà un'esperienza insolita, perché avremo un livello di carico molto diverso rispetto a quello che abbiamo su altri circuiti”.

La gestione degli pneumatici sarà uno degli aspetti determinanti, ma Hamilton guarda con interesse anche agli effetti dell'altitudine sulla velocità di punta, proprio uno dei punti deboli individuati nella Ferrari. “Credo che la nostra macchina dovrebbe comportarsi bene qui, a condizione di riuscire a portare gli pneumatici nella corretta finestra di funzionamento. E con l'altitudine elevata spero che la velocità sui rettilinei non venga penalizzata quanto accade su altri circuiti al livello del mare, dove la resistenza aerodinamica è significativa”.

La ridotta densità dell'aria potrebbe quindi contribuire ad attenuare una delle difficoltà incontrate dalla Ferrari durante la stagione, anche se il particolare contesto messicano rappresenterà una sfida comune a tutti i concorrenti.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Il secondo posto Costruttori vale più della classifica Piloti

Nelle ultime cinque gare Hamilton avrà anche l'opportunità di migliorare la propria posizione nel Mondiale Piloti, in una classifica che vede diversi protagonisti racchiusi in pochi punti alle spalle del leader. Lewis, tuttavia, ha chiarito che il suo interesse principale non è conquistare il secondo posto individuale, quanto contribuire a consolidare la posizione della Ferrari nella classifica Costruttori.

“Non dirò che il secondo posto nel Mondiale Piloti non significhi nulla, ma non è qualcosa su cui mi concentro. Credo che vincere il campionato sia l'unica cosa che davvero interessa a tutti noi. Il mio unico obiettivo è assicurarci il secondo posto nel Mondiale Costruttori, perché penso che la squadra se lo meriti”. Un risultato che Hamilton considera importante anche per il significato che avrebbe all'interno della Scuderia. “Sarebbe un enorme passo avanti rispetto allo scorso anno e qualcosa su cui potremmo costruire per la prossima stagione”.

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