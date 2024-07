F1 | Mercedes sotto peso: Russell rischia la squalifica nel GP Belgio

Colpo di scena! George Russell è finito sotto investigazione del collegio dei commissari sportive del GP del Belgio su segnalazione del delegato tecnico della FIA, Jo Bauer, dopo a strepitosa vittoria con la Mercedes che ha concluso i 44 giri con un solo pit stop, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton.

La W15 numero 63 in sede di verifica post gara è stata pesata seguendo la fiche prevista. La freccia nero argento alla prima misurazione è risultata 798 kg, rispettando il peso minimo richiesto dall'articolo 4.1 del regolamento tecnico di F1.

Il regolamento, però, prescrive che debba essere tolto il carburante rimasto nel serbatoio e sono stati estratti 2,8 litri d benzina. La monoposto non è stata svuotata completamente seguendo il documento di conformità nel rispetto dell’articolo 6.5.2 del Regolamento Tecnico. 6.5.2. La FIA chiede che nel serbatoio rimanga almeno un litro da estrarre, onde poter precedere alle analisi di conformità del carburante che deve risultare identico al campione di benzina che è stato omologato.

Il fatto è che la Mercedes è stata nuovamente pesata sulle bilance interne al box e quelle esterne della FIA e il peso che è risultato era di 796,5 kg. La taratura degli strumenti di pesatura è stata confermata dal rappresentante del concorrente.

Siccome la W15 numero 63 è risultata 1,5 kg sotto il peso minimo di 798 kg, Jo Bauer ha ritenuto di segnalare l’irregolarità tecnica al collegio dei commissari sportivi per il mancato rispetto dell'articolo 4.1. Il successo di George Russell diventa sub-judice e se non interverranno altre spiegazioni, il vincitore del GP del Belgio rischia l’esclusione dall’ordine di arrivo e la squalifica.

E' possibile che la decisione di concludere la gara con un solo pit stop che si è rivelata vincente alla bandiera a scacchi, possa giocare un brutto scherzo al pilota inglese: le gomme di mescola hard che hanno concluso la corsa dopo aver percorso 34 giri (contro i 18 di Lewis Hamilton, secondo) potrebbero aver avuto un consumo maggiore di quanto i tecnici di Brackley avevano previsto, dal momento che la strategia di una sosta non era contemplata prima dell'inizio della gara.

Russell in parco chiuso con la Mercedes: non ci sono murble sulle gomme perché non si è fatto il giro d'onore Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Non solo, ma i piloti sono abituati nel giro di rientro ai box di andare a "cercare" i murble di gomma a bordo pista che si attaccano al battistrada, ripristinando un peso di... sicurezza. A Spa-Francorchamps, invece, i piloti sono stati invitati a fare inversione dopo la Source, entrando nella corsia dei box al contrario, ragione per cui i piloti non hanno avuto la possibilità di fare il giro d'onore e non c'è stata la possibilità di raccogliere della gomma lungo il circuito. Incredibile, ma vero!

La Mercedes rischia davvero l'esclusione, ma emerge in modo chiaro che non ci sia stata alcuna voglia di frodare, ma c'è stato solo un errore di valutazione...