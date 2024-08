F1 | Max non si nasconde: "Troppo lenti. Non abbiamo risposte chiare"

L'estate non ha aiutato Red Bull a trovare qualcosa in più nelle prestazioni per tornare a comandare in modo saldo e continuativo, mettendosi di nuovo alle spalle McLaren e Mercedes.

Con le strutture chiuse per diverse settimane, la situazione vista in pista a Zandvoort è molto simile a quella ammirata nelle ultime gare prima della sosta. Red Bull non sembra più avere alcun vantaggio nei confronti dei diretti rivali.

Max Verstappen, al termine della seconda sessione di prove libere sulla pista di casa, non ha usato troppi giri di parole per definire la situazione attuale. Non è il quinto tempo con cui ha concluso la giornata a preoccuparlo, quanto la sensazione tangibile di essere più lento delle McLaren sia sul giro secco che sul passo gara. E, forse, anche delle Mercedes.

"Ovviamente nelle Libere 1 non abbiamo girato tanto. nelle Libere 2 abbiamo visto meglio il livello che abbiamo. Abbiamo notato che siamo più lenti dei rivali sia sul giro secco che sul passo gara", ha subito ammesso il tre volte campione del mondo in carica.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"C'è del lavoro da fare in vista di domani. Al momento non ci sono risposte chiare su come migliorare, ma esamineremo le cose. Siamo troppo lenti, è molto semplice".

Verstappen non è sorpreso di quanto visto oggi. La situazione vista da 4 gare a questa parte non è mutata. Ecco perché l'ultimo turno di libere previsto nel primo pomeriggio di domani avrà un'importanza capitale sulle speranze di Max di vincere ancora davanti al suo pubblico.

"E' un po' la situazione che abbiamo già visto nelle ultime gare, quindi non è una sorpresa. Ma vediamo. Cercheremo di trovare qualcosa di più per essere più competitivi domenica", ha concluso il pilota di punta di Red Bull Racing.