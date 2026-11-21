Analisi

Formula 1 Las Vegas

F1 | Leclerc, il problema non è (solo) la SF-26: perché la sua vera frustrazione è nata altrove

Le parole del monegasco al termine delle qualifiche lasciano trasparire una frustrazione che va oltre il mancato passaggio al Q3, anche perché si sapeva che quello di Las Vegas sarebbe stato forse il weekend più difficile dell'anno. Il problema è che oltre alle difficoltà della SF-26, si è inceppato anche altro dove invece serviva essere perfetti.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 21 nov 2026, 09:54

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Pantling / Getty Images

C’è un elemento che va letto con attenzione dalle parole di Charles Leclerc al termine delle qualifiche di Las Vegas, dove ha chiuso undicesimo venendo eliminato in Q2. La sua frustrazione non nasce tanto dal risultato in sé, ma da come è arrivato e non necessariamente per il valore della vettura, dato che già alla vigilia ci si poteva immaginare che sarebbe stato l’appuntamento più duro dell’anno per la SF-26.

Tanti rettilinei dove emergono doti e debolezze della Power Unit, poche curve in cui fare la differenza e, soprattutto, una pista fredda che rende difficile scaldare le gomme, in particolari quelle anteriori. Tutte caratteristiche poco gradite alla monoposto di Maranello ed è per questo che, in un certo senso, in realtà Leclerc si è detto sorpreso in maniera quasi positiva che il gap sia stato più contenuto delle previsioni.

Ad aver generato la frustrazione di Leclerc emersa nelle interviste dopo le qualifiche, infatti, non è stato tanto il (non) potenziale della vettura, ma degli episodi soprattutto relativi alla gestione del turno con il suo ingegnere di pista. Ci sono state infatti diverse occasioni in cui è stato proprio il monegasco a dover chiedere informazioni al suo ingegnere di pista su cosa stessero facendo i rivali attorno a lui.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ad esempio, in Q1, a pochi minuti dalla fine c’è stato un momento in cui, durante un giro per far respirare le gomme dopo un tentativo, il pilota della Ferrari si è ritrovato nel traffico, lamentandosi della carenza di informazioni su chi lasciar passare e su chi, invece, mantenere la posizione.

Di fatto, dovendo lasciar passare diverse vetture, Leclerc non solo si è ritrovato nel traffico dovendo così prendere spazio, ma nel momento in cui si è rilanciato, si era comunque ritrovato quasi senza energia e con poca batteria a disposizione, preferendo abortire il giro.

A quel punto, il monegasco si è aperto di nuovo via radio per lamentarsi della carenza di informazioni, esortando l’ingegnere a “fare ancora meglio”. Il problema non era tanto la posizione, perché il passaggio del turno era assicurato anche con il giro abortito, ma più un riuscire a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle anche in ottica del resto della qualifica, dove quei decimi avrebbero potuto far comodo.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

C’è però stato anche un secondo episodio in Q2 che ha innescato la frustrazione di Leclerc. A poco più di cinque minuti dalla fine della seconda manche, il monegasco si era rilancio nuovamente per un altro giro, dopo aver incontrato del traffico nella preparazione, ma dopo poche curve il suo ingegnere di pista gli ha detto che c’erano alle sue spalle altri piloti che, a loro volta, stavano spingendo.

Il Ferrarista si è fatto da parte lasciando passare Oscar Piastri. Il problema, in questo caso, è che Leclerc non aveva idea di quanti piloti vi sarebbero stati alle sue spalle e le indicazioni sono arrivate tutto nello spazio di pochi secondi, all’ultimo, per altro nella zona più stretta e guidata della pista.

Ed è proprio per questo che Leclerc ha aperto di nuovo la radio per esortare di nuovo l’ingegnere di pista a concentrarsi di più sul gestire queste situazioni. Qui è però sorto un altro problema. Dopo aver lasciato passare i rivali e aver percorso un altro giro per far respirare le gomme, Leclerc si è lanciato per un altro tentativo, arrivando però lungo in curva 7, dovendo così abortire anche quella tornata.

A quel punto il margine in un ultimo (disperato) tentativo era minimo, tanto che la bandiera a scacchi è stata esposta proprio pochi istanti prima che Leclerc passasse sul traguardo. Di fatto, il miglior tempo del monegasco è rimasto quello segnato a sette minuti dalla fine della Q2, che alla fine non si è rivelato sufficiente per passare il turno.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto

Logicamente, l’errore nel tratto guidato ha il suo peso, ma per Leclerc è nato tutto a monte: “Ovviamente c'è stato l'errore in Q2, che poi abbiamo pagato a caro prezzo, ma credo sia stato anche il risultato della frustrazione accumulata per una serie di errori nel modo in cui abbiamo gestito tutto il resto: il traffico e altri aspetti”, ha spiegato il Ferrarista.

Nell’ultimo turno di libere, Ferrari aveva avuto qualche problema con il sistema GPS che aiuta gli ingegneri e c'è da dire che gestire così tante vetture, che fanno o non fanno giri di preparazione, non è facile. Ma tutto diventa una conseguenza a cascata. Se su un asfalto molto freddo si fatica a mandare in temperature gli pneumatici, aspetto che la SF-26 patisce più di altre macchine, allora serve essere perfetti nella gestione del traffico e nei giri di preparazione per portare le gomme nella corretta finestra operativa.

Nel caso della Ferrari, per tenere viva quella temperatura anche nei giri di “raffreddamento”, dove a ogni modo le gomme tendono a perdere calore sui lunghi rettilinei, serve forzare più di altri, ma ciò diventa difficile quando bisogna gestire il traffico: “Mi sono ritrovato a guardare più gli specchietti e a cercare di capire da solo come gestire il traffico, e questo rende molto difficile fare le cose nel modo giusto”.

Sul piatto pesa l’errore finale, con Leclerc che si aspettava di riuscire ad approdare in Q3, un obiettivo effettivamente alla portata dato che l’esclusione durante la seconda manche è arrivata per poco più di un decimo. La storia non sarebbe cambiata radicalmente, ma la sensazione è la frustrazione di Charles nasca non tanto, o non solo, per le prestazioni della vettura, ma perché in un weekend dove si sapeva che la SF-26 avrebbe corso in difesa serviva essere perfetti dove invece qualcos’altro si è inceppato.

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