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F1 | Mercedes, Antonelli sorprende tutti a Las Vegas. Russell: pole sfumata e rimpianti
Antonelli firma il miglior tempo nelle qualifiche di Las Vegas, ma la penalità di cinque posizioni per la sostituzione del motore lo costringerà a partire sesto. Russell scatterà dalla prima fila accanto a Verstappen, con il rammarico di aver mancato una pole che sembrava alla sua portata. Wolff: "George era nella posizione perfetta".
Roberto Chinchero
Pubblicato: 21 nov 2026, 08:06
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images
La Mercedes ha concluso le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas con un risultato che non la mette nella migliore posizione al via della gara di domani. Kimi Antonelli ha ottenuto il miglior tempo, George Russell ha chiuso terzo e, grazie alla penalità di cinque posizioni che il compagno di squadra dovrà scontare per la sostituzione del motore endotermico, scatterà dalla seconda casella della griglia, accanto a Max Verstappen. Nel box della squadra, alla soddisfazione per la competitività della W17, si è aggiunto qualche rimpianto.
Il motivo è soprattutto legato alla qualifica di Russell. Il britannico era stato il riferimento della Mercedes per tutto il weekend, aveva chiuso al comando le FP3 e la Q1 e sembrava avere tutte le carte in regola per conquistare la pole position. Nell'ultimo tentativo della Q3, però, qualcosa non ha funzionato come previsto, lasciando a Verstappen la prima posizione in griglia e ad Antonelli il miglior tempo assoluto.
“George, secondo me, era nella posizione perfetta – ha spiegato Toto Wolff – aveva quattro secondi di distacco dalla vettura che lo precedeva. Dobbiamo capire cosa sia successo tra le curve 7, 8 e 9, se abbia commesso un errore o se ci sia stato qualcos'altro. Non lo so, sinceramente. Ma sembrava la situazione ideale per un giro da pole position, considerando che fino a quel momento era sempre stato il più veloce”.
La gestione del traffico e delle scie si è rivelata il fattore decisivo delle qualifiche. Sul circuito cittadino di Las Vegas, caratterizzato da lunghi rettilinei e configurazioni aerodinamiche a basso carico, il vantaggio garantito dalla scia si è dimostrato superiore alle aspettative. Una situazione che ha portato diverse monoposto a rallentare nel giro di preparazione, con nessuno disposto a fare da riferimento agli avversari.
La Mercedes aveva inizialmente previsto che Antonelli potesse offrire la scia a Russell, ma il traffico ha complicato i piani. George si è ritrovato alle spalle della Racing Bulls di Arvid Lindblad, mentre Kimi ha dovuto rallentare ulteriormente per trovare spazio, arrivando a rischiare di non transitare sul traguardo in tempo per iniziare il suo ultimo tentativo.
È stato proprio in quel momento che la situazione si è ribaltata. Antonelli ha iniziato il giro lanciato ad appena 1"4 da Lindblad, una distanza che normalmente avrebbe compromesso la prestazione a causa dell'aria sporca nelle curve. Il vantaggio sui rettilinei, però, è stato talmente elevato da compensare le difficoltà nel tratto guidato, consentendo al campione del mondo di ottenere il miglior tempo con 258 millesimi di vantaggio su Verstappen.
“Non ho assolutamente idea di come Kimi sia riuscito a fare quel tempo – ha ammesso Wolff – dal punto di vista strategico pensavamo che avrebbe mancato la possibilità di iniziare il giro, oppure che sarebbe stato troppo vicino a Lindblad. Ha tagliato il traguardo a 1"4 dalla vettura davanti e pensavamo che fosse finita lì. Non capisco come sia stato possibile ottenere quel tempo in quelle condizioni”.
George Russell, Mercedes
Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Lo stesso Antonelli ha raccontato di aver vissuto una qualifica tutt'altro che semplice, nonostante il risultato finale. “È stata la peggiore pole che abbia mai fatto – ha ammesso Kimi – non avevo feeling con la macchina e non stavo guidando bene. La scia era ottima sui rettilinei, ma nelle curve è stata terribile. Avevo tantissima aria sporca, scivolavo ovunque e non avevo grip. Alla fine sono riuscito a non perdere troppo nei tratti guidati”.
Determinante è stata anche la comunicazione con il suo ingegnere di pista Peter Bonnington, che gli ha permesso di gestire una situazione molto delicata negli ultimi secondi della sessione. “Ho preso un grosso rischio decidendo di rallentare. La comunicazione con Bono è stata ottima, soprattutto per quanto riguardava i tempi. Ho iniziato il giro con pochissimo margine e ho deciso di provarci comunque. Sono contento che abbia funzionato, anche se non sono completamente soddisfatto della mia prestazione”. Impressionante il parziale ottenuto da Antonelli nell’ultimo settore: 34”785, contro 35”265 di Russell e il 35”693 di Verstappen.
Per Russell resta il rammarico di un'occasione mancata, ma anche la consapevolezza di avere una monoposto competitiva per la gara. “Nel complesso sono soddisfatto delle qualifiche. Sono stato competitivo in ogni giro di questo weekend e sento di avere la macchina sotto controllo. Ovviamente mi sarebbe piaciuto conquistare la pole, ma credo che nessuno di noi avesse previsto quanto sarebbe stata potente la scia. Tutti cercavano di sfruttarla in Q3 e nessuno voleva trovarsi davanti al gruppo. Riuscirci comportava però un rischio elevato, perché bisognava aspettare fino all'ultimo momento per ottenere il massimo vantaggio”.
Russell partirà dalla prima fila per la terza gara consecutiva. La sfida con Verstappen promette però di essere particolarmente intensa, anche alla luce delle tensioni emerse tra i due durante le FP3. “Sarà un grande spettacolo – ha commentato Wolff – se proveranno ad affrontare insieme le prime curve, staremo a guardare”.
Per Antonelli, invece, la gara inizierà dalla sesta posizione, con l'obiettivo di recuperare rapidamente terreno. Il passo mostrato nei long run delle FP3 lascia ben sperare, così come le caratteristiche del circuito, che dovrebbero favorire i sorpassi senza sottoporre gli pneumatici a un degrado termico eccessivo.
“Mi sono trovato meglio con la macchina sul passo gara che sul giro secco – ha spiegato Kimi – la scia qui è molto potente e credo che il gruppo resterà compatto. Dovremo essere intelligenti nei sorpassi e nella strategia. Abbiamo una buona macchina e l'obiettivo è risalire fino a poter lottare per la vittoria”.
Antonelli non ha escluso nemmeno la possibilità di mettersi al servizio del compagno di squadra, ancora impegnato nella lotta per la posizione finale nel Mondiale Piloti. “Se avrò la possibilità di vincere, proverò a farlo. Ma se dovrò aiutare George, lo farò. Ne parleremo con la squadra e vedremo come si svilupperà la gara”.
“Con George secondo e Kimi sesto possiamo puntare a portare entrambe le macchine sul podio – ha concluso Wolff – le vetture davanti sono molto vicine come prestazioni. Sarà importante superare indenni il primo giro e poi metterci nelle condizioni di lottare per il resto della gara”.
Resta però anche il dubbio di un’occasione mancata da parte della Mercedes per dare un segnale di supporto a Russell, ancora in corsa per la piazza d’onore nella classifica mondiale.
Wolff ha prontamente sottolineato come George si sia trovato nella posizione ideale per puntare alla pole position, ma dalla squadra non è arrivato un aiuto concreto sotto forma di una scia offerta da Antonelli in Q3. Considerando che Kimi avrebbe comunque dovuto scontare una penalità di cinque posizioni in griglia, sarebbe stato un gesto significativo, anche sul piano simbolico, da parte di una squadra che ha da poco festeggiato la conquista di entrambi i titoli mondiali.
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