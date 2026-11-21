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F1 | Russell tuona: "Max si comporta come se fosse superiore a tutti. Non mi farò mettere i piedi in testa"

Il britannico commenta quanto accaduto nelle Libere 3 di Las Vegas con il rivale olandese e non usa mezzi termini: "Supera piloti che iniziano il giro e lo fa ogni settimana con piloti diversi. Non ho intenzione di farmi mettere i piedi in testa".

Giacomo Rauli

Pubblicato: 21 nov 2026, 07:01

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Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto

I titoli iridati 2026 di Formula 1 saranno già stati anche assegnati, ma la rivalità tra Max Verstappen e George Russell prosegue imperterrita e sembra andare ben oltre il duello per un poco significativo secondo posto nel Mondiale Piloti.

Oggi, nella parte finale del terzo e ultimo turno di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, la storia tesa tra i due ha visto aggiungersi un altro capitolo che, per altro, lascia intravedere un altro possibile scontro nelle prime battute del gran premio che prenderà il via domani. I due, infatti, scatteranno appaiati dalla prima fila.

Oggi, però, alla fine delle Libere 3 è accaduto qualcosa che ha mandato su tutte le furie Russell. Mentre era intento a fare il suo giro veloce, George si è visto superare da Max Verstappen, il quale poi arrivando in staccata ha ondeggiato davanti a lui durante la frenata.

Russell, dal canto suo, ha risposto rapidamente infilando all'interno la sua W17 per riprendersi la posizione. Il contatto tra i due è stato inevitabile ma, fortunatamente per entrambi, senza vistose conseguenze. Solo tanto spettacolo per il pubblico pagante in pista e chi ha deciso di alzarsi in piena notte per seguire il turno dall'Italia.

Il pilota della Mercedes non ha rilasciato dichiarazioni in merito sino al termine delle qualifiche. A quel punto, con la solita civiltà che lo contraddistingue, ha però pronunciato parole di fuoco. Non tanto nei termini, quanto nei concetti espressi.

George Russell, Mercedes

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Il punto è che nel regolamento non c'è nulla che vieti di superare un pilota che sta iniziando il proprio giro, ma quando fai una cosa del genere stai penalizzando pesantemente quel pilota", ha detto Russell riguardo la manovra di Verstappen fatta proprio nei suoi confronti nella parte finale delle Libere 3 di questa mattina.

A questo punto, Russell ha rincarato la dose e ha iniziato l'attacco frontale a Verstappen. "Lui (Verstappen) lo fa ogni singola settimana, con tanti piloti diversi, e tutti finiscono per accettarlo. Ma io non ho intenzione di farmi mettere i piedi in testa in questo modo da qualcuno che poi se ne va in giro comportandosi come se fosse superiore e migliore di tutti gli altri. Quindi sì, qualcuno deve pur prendere posizione e tenergli testa".

In tal senso, George ha applaudito la recente decisione della FIA, che introdurrà commissari permanenti per la stagione di Formula 1 con l'obiettivo di avere un metro di giudizio solido per tutto l'arco dell'anno.

"Per quanto riguarda la questione dei commissari permanenti, invece, penso che sia assolutamente la decisione giusta. Quindi sono contento che si stia andando in questa direzione".

L'impressione è che il duello tra George e Max sia in costante fermento, ma che non abbia ancora raggiunto lo zenit...

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