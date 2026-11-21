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F1 | Vasseur: "Non ci aspettavamo di essere brillanti per i molti rettilinei, ma c'era margine per fare meglio"

Il team principal della Ferrari non fa drammi nel vedere due rosse fuori dalla Q3 nelle qualifiche di Las Vegas. Il transalpino è realista e non nutriva grandi aspettative sulla Strip, ma è convinto che la Scuderia potesse fare meglio: "In Q1 eravamo terzi, mentre Lewis ha avuto un danno al fondo che non abbiamo potuto riparare".

Franco Nugnes

Pubblicato: 21 nov 2026, 06:25

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Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Due Ferrari fuori dalla Q3 nel GP di Las Vegas: bisogna tornare indietro a Imola 2025 per trovare una delusione così cocente. L’appuntamento sulla Strip era fra quelli più temuti di fine stagione per la squadra del Cavallino. Due i motivi di preoccupazione: i lunghi rettilinei e le temperature fredde, ma nessuno si aspettava una debacle tanto eclatante, visto che in Q1 Charles Leclerc era terzo a soli tre decimi dalla vetta.

Il risultato finale della Scuderia è sconfortante: Charles Leclerc è 11esimo, seguito a ruota da Lewis Hamilton. Il monegasco, furioso a caldo, ha posto l’accento sulla carenza di motore che sarebbe costata un secondo sui lunghi rettifili...

È tutto vero, ma la Ferrari sapendo del problema al fondo di Hamilton poteva dare la scia a Leclerc per fare in modo che almeno il monegasco potesse superare la seconda tagliola. Fred Vasseur non entra nell’argomento, ma il team principal francese ammette che le due SF-26 non dovevano essere confinate fuori dai primi dieci...

“Non ci aspettavamo di andare in modo brillante a Las Vegas per la presenza di molti rettilinei, però oggi c'era un margine per fare un lavoro molto migliore. Eravamo terzi in Q1, ma penso che non avessimo il passo per lottare per la pole position, ma avevamo il potenziale per entrare in Q3 facendo un lavoro migliore. Abbiamo faticato con Charles a mettere insieme il giro. Il primo tentativo non era nemmeno male, mentre nel secondo run ha faticato nel finale”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto

“Lewis, invece, ha danneggiato il fondo in Q1, e non siamo riusciti a ripararlo prima del Q2, per cui ogni sforzo non è stato sufficiente”.

Le temperature erano molto basse per tutti, ma quanto è difficile sulla SF-26 mandare le gomme nella giusta finestra di temperatura?

“Stiamo faticando dall'inizio del weekend, è vero, ma penso che sia una situazione uguale per tutti. La nostra vettura patisce queste caratteristiche, siamo in condizioni di fare meglio quando le condizioni meteorologiche sono diverse. Un pochino di caldo in più ci avrebbe permesso di mettere più energia nelle gomme”.

“Però non è una scusa, dobbiamo fare un lavoro migliore rispetto a quello che abbiamo svolto oggi, in modo da estrarre il potenziale della vettura, perché c'era margine per fare molto meglio oggi e non ci siamo riusciti”.

Qual è l'umore all'interno del team?

“Siamo degli agonisti e quando si ottiene un risultato come questo, nessuno può essere felice e siamo frustrati. Sapevamo che questo weekend sarebbe stato difficile, ma abbiamo mostrato un passo decisamente migliore in Q1 per cui è normale che ci sia frustrazione”.

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