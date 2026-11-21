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F1 | Verstappen eredita la pole a Las Vegas, ma rivela: "Ho problemi dal Brasile"
Max scatterà dalla pole position nel GP di Las Vegas grazie alla penalità di cinque posizioni inflitta ad Antonelli. L'olandese ha chiuso le qualifiche secondo, nonostante un problema alla sua Red Bull che si trascina dal Brasile e sul quale non ha voluto fornire dettagli. Decisiva anche la gestione della scia, che sulla Strip vale fino a 0"8.
Roberto Chinchero
Modificato: 21 nov 2026, 09:13
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto di: Manuel Eletto
Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio di Las Vegas, ma il risultato delle qualifiche non è sufficiente a cancellare tutti gli interrogativi emersi nel corso del weekend. L'olandese ha concluso la sessione con il secondo tempo alle spalle di Kimi Antonelli, guadagnando la prima casella dello schieramento grazie alla penalità di cinque posizioni che il pilota Mercedes dovrà scontare sulla griglia di partenza.
Un risultato che alla vigilia delle qualifiche non appariva affatto scontato. La Red Bull aveva concluso la terza sessione di prove libere lontana dalle posizioni di vertice, costringendo la squadra a un intenso lavoro di analisi prima delle qualifiche. Il recupero è stato evidente, ma Verstappen ha rivelato di essere alle prese con un problema che non riguarda soltanto il weekend americano.
“La qualifica è stata la mia sessione migliore del weekend - ha spiegato Max - perché già dal Brasile sto avendo degli strani problemi sulla macchina, che si sono ripresentati anche qui. Sto cercando di capire come gestirli per il resto del fine settimana. Non è stato semplice nelle FP3, ma credo che in qualifica siamo riusciti a trovare il modo di far funzionare le cose”.
Verstappen non ha voluto approfondire la natura delle difficoltà. Alla richiesta di spiegare quali fossero i problemi e come si manifestassero sulla monoposto, ha risposto con un secco “No”, lasciando aperto un interrogativo che potrebbe avere un peso anche in gara.
Max Verstappen, Red Bull Racing, parla con Kimi Antonelli dopo le qualifiche
Foto di: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images
“Non so se influiranno sul passo gara - ha ammesso - dipenderà da come riuscirò a gestire la situazione. Spero di no. In ogni caso resta da capire come riusciremo a far sopravvivere le gomme, magari correndo anche in gruppo. Vedremo”.
Al di là delle difficoltà tecniche, il tema dominante delle qualifiche è stato l'enorme vantaggio garantito dalla scia sui lunghi rettilinei dello Strip Circuit. Un fattore che ha condizionato la strategia dei piloti e che, secondo Verstappen, ha avuto un peso determinante sui tempi sul giro.
“La scia qui è pazzesca. In Q2 ho rischiato seriamente di essere eliminato, poi sono uscito per il mio ultimo tentativo trovandomi a quattro decimi dalla macchina davanti. Ho guadagnato sette o otto decimi sul giro, senza essere realmente più veloce nelle curve. Questo fa capire quanto si possa guadagnare avendo una buona scia”.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto di: Mark Thompson / Getty Images
Una situazione che si è ripetuta anche nella fase decisiva delle qualifiche. Verstappen ha sfruttato il riferimento di una vettura davanti nel primo tentativo della Q3, riuscendo a ottenere un tempo che gli ha garantito la prima fila.
“Ho fatto la stessa cosa nel primo giro della Q3. È stato un buon giro, credo il massimo che potessi ottenere. Naturalmente, quando hai una macchina davanti, nelle curve devi fare i conti con l'aria sporca, ma il guadagno sui rettilinei è incredibile. Sono contento del risultato, considerando tutti i problemi che abbiamo avuto non avrei potuto chiedere molto di più”.
Anche Laurent Mekies ha sottolineato il lavoro svolto dalla Red Bull tra le ultime prove libere e le qualifiche, evidenziando come la squadra sia riuscita a ribaltare una situazione inizialmente poco promettente. “È stata una grande reazione da parte di tutta la squadra. Dopo le FP3 eravamo chiaramente lontani da dove avremmo voluto essere, ma c'è stato un enorme lavoro di analisi per comprendere la situazione e apportare le modifiche necessarie. Vedere entrambe le vetture tornare a lottare nelle prime posizioni è una grande ricompensa per tutti”.
Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal
Foto di: Jayce Illman / Getty Images
Il team principal ha elogiato la prestazione di Verstappen, ma anche quella di Isack Hadjar, che scatterà dalla seconda fila. Il francese è stato penalizzato dalla scelta di aprire il gruppo nell'ultimo tentativo della Q3, ritrovandosi senza il vantaggio della scia.
La prospettiva della gara presenta però uno scenario differente rispetto alle qualifiche. Verstappen scatterà davanti a tutti, una posizione che normalmente rappresenta un vantaggio importante, ma che a Las Vegas potrebbe esporlo agli attacchi degli inseguitori proprio per l'effetto della scia.
“Credo che tutto dipenderà dal nostro passo di base, dalla possibilità di restare in lotta e da come si comporteranno le gomme - ha spiegato Max - il resto, compresi i sorpassi e il gioco delle scie, si sistemerà da solo”.
Mekies si aspetta una gara molto combattuta, con sei monoposto racchiuse in un margine di competitività estremamente ridotto. La gestione degli pneumatici, soprattutto con le basse temperature previste a Las Vegas, sarà secondo il team principal l'elemento decisivo.
“Ci aspettiamo una gara molto competitiva, con sei vetture davanti incredibilmente vicine tra loro. L'effetto della scia dovrebbe creare molte opportunità di sorpasso, ma alla fine saranno la gestione delle gomme e la capacità di portarle nella corretta finestra di funzionamento a fare la differenza”.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto di: Mark Thompson / Getty Images
Verstappen ha infine ribadito le perplessità già espresse in passato sulla gestione dell'energia delle power unit 2026, particolarmente penalizzante su un circuito caratterizzato da lunghi tratti percorsi a pieno acceleratore.
“È quello che è. Non è la cosa più entusiasmante, ma bisogna accettarla e gestirla nel miglior modo possibile. In alcuni punti ti senti davvero molto lento, soprattutto in gara, dove sarà ancora peggio. È una sensazione strana quando la velocità massima si stabilizza e non aumenta più, ma ormai sappiamo che funziona così”.
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