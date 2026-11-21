Analisi

Formula 1 Las Vegas

F1 | Ghini: "Nella scommessa di Las Vegas Ferrari senza assi nella manica"

Torna una nuova puntata del nostro Candido: tra il ritorno dei motori V8 dal 2030 e l'esito della qualifica di Las Vegas, scopriamo l'analisi di Franco Nugnes e Antonio Ghini sui temi che stanno caratterizzando il mondo della Formula 1 negli ultimi giorni.

Franco Nugnes Antonio Ghini

Pubblicato: 21 nov 2026, 08:45

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Mercedes, Antonelli sorprende tutti a Las Vegas. Russell: pole sfumata e rimpianti

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Franco Nugnes





F1 | Vasseur: "Non ci aspettavamo di essere brillanti per i molti rettilinei, ma c'era margine per fare meglio"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



2 h



F1 | Vasseur: "Non ci aspettavamo di essere brillanti per i molti rettilinei, ma c'era margine per fare meglio"





F1 | La FIA ufficializza: i motori V8 da 2,1 litri turbo entreranno in vigore dal 2030



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



14 h



F1 | La FIA ufficializza: i motori V8 da 2,1 litri turbo entreranno in vigore dal 2030





F1 | Piastri è confidente: "Il nuovo turbo Mercedes mi sembra sia un miglioramento"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



22 h



F1 | Piastri è confidente: "Il nuovo turbo Mercedes mi sembra sia un miglioramento"

Ultime notizie





F1 | Ghini: "Nella scommessa di Las Vegas Ferrari senza assi nella manica"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



12 min



F1 | Ghini: "Nella scommessa di Las Vegas Ferrari senza assi nella manica"





Macau | FIA GT: Heinrich vince la Qualification Race davanti ad un grande Marciello



GT



GT GT



FIA GT World Cup: Macau



28 min



Macau | FIA GT: Heinrich vince la Qualification Race davanti ad un grande Marciello





F1 | Mercedes, Antonelli sorprende tutti a Las Vegas. Russell: pole sfumata e rimpianti



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



50 min



F1 | Mercedes, Antonelli sorprende tutti a Las Vegas. Russell: pole sfumata e rimpianti





F1 | Il ritorno dei V8 nel 2030 vale più del rumore: FOM e FIA si liberano dai vincoli dei Costruttori?



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



1 h



F1 | Il ritorno dei V8 nel 2030 vale più del rumore: FOM e FIA si liberano dai vincoli dei Costruttori?

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti