Analisi
Formula 1 Las Vegas
F1 | Ghini: "Nella scommessa di Las Vegas Ferrari senza assi nella manica"
Torna una nuova puntata del nostro Candido: tra il ritorno dei motori V8 dal 2030 e l'esito della qualifica di Las Vegas, scopriamo l'analisi di Franco Nugnes e Antonio Ghini sui temi che stanno caratterizzando il mondo della Formula 1 negli ultimi giorni.
Franco Nugnes Antonio Ghini
Pubblicato: 21 nov 2026, 08:45
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