F1 | Leclerc: "Austin esame chiave, ma siamo sulla direzione giusta"

È un esame importante quello che attende ad Austin la Ferrari. Dopo Monza, Baku e Singapore, circuiti con caratteristiche molto particolari, la Formula 1 torna a far tappa su un tracciato completo, con un mix di curve lente e veloci che saranno un banco prova importante da cui emergeranno i valori in campo dell’ultima parte di stagione. Charles Leclerc è stato molto chiaro, sottolineando come ad Austin i favoriti della vigilia siano da considerare McLaren e Red Bull, lasciando però un piccolo spazio per eventuali sorprese.

“Mi aspetto la McLaren davanti e la Red Bull molto vicina – ha spiegato Leclerc - poi credo che ci saremo noi e la Mercedes, con questo dico che non siamo i favoriti per questo weekend. Ma allo stesso tempo è difficile prevedere quanto potranno essere ampi i divari, nelle ultime gare abbiamo portato in pista diversi aggiornamenti e questa è la pista in cui metteremo tutto insieme. Singapore, Baku, Monza, sono piste molto specifiche che si concentrano solo su una caratteristica della vettura, mentre qui ad Austin siamo su un tracciato più completo sul quale ogni caratteristica della vettura deve fare la sua parte. Avremo modo di valutare i nostri progressi e se saremo in grado di dare fastidio a chi è davanti”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

“È un fine settimana molto importante – ha aggiunto Charles - perché gli aggiornamenti che abbiamo portato nelle ultime gare sono stati difficili da giudicare. Ora è arrivata una pista che ci permetterà di farlo, ma sono abbastanza sicuro che stiamo andando nella giusta direzione e che questo fine settimana dovremmo vedere i risultati che ci aspettiamo”.

C’è un piccolo vantaggio a favore della Ferrari. Per le squadre che questo weekend porteranno in pista delle novità ci saranno a disposizione i soli sessanta minuti della sessione FP1 prima delle qualifiche della gara sprint. Per gli ingegneri della Scuderia diverse componenti sono già state oggetto di analisi e questo riduce il margine di imprevisti. “Abbiamo già un bel po' di dati ricavati nelle ultime gare – ha ribadito Leclerc - ora avremo un weekend completo su una pista tradizionale, quindi, anche se non potremo lavorare molto con l'assetto perché non ci sono sessioni per farlo, avremo comunque a disposizione molti dati”.

Quando a Leclerc è stato chiesto se si sente investito del ruolo di arbitro nella volata mondiale tra Verstappen e Norris, Charles ha inizialmente risposto in modo diplomatico, poi è emerso il pilota che non vuole arrendersi fino a quando non sarà l’aritmetica ad estromettere la Ferrari dalla lotta per il titolo costruttori. “Arbitro? Quel ruolo spetta alla FIA – ha risposto sorridendo – da parte mia voglio solo rubare a loro più punti possibile. Ma continuo a credere che se saremo in grado di fare tutto alla perfezione ci sia ancora una leggera possibilità di unirci alla lotta, ed è l'unica cosa che ho in mente. Più che al loro confronto penso al nostro, a concentrarmi solo sulla mia prestazione e cercare di vincere quante più gare possibili”.