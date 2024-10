F1 | Sauber: nuova ala anteriore per girare meno radente a terra

La Sauber è l’unica squadra che è ancora a zero punti nel mondiale Costruttori. Il team di Hinwil continua spingere nello sviluppo della C44 nella speranza di dare un segno di crescita nella stagione più difficile: la squadra vive la difficile transizione fra la scuderia elvetica e l’ingresso dell’Audi che debutterà ufficialmente solo nel 2026.

Ad Austin la Sauber ha portato importanti novità: c’è una nuova ala anteriore che è di concezione completamente diversa da quella precedente. La C44 ha patito importanti perdite di carico aerodinamico al variare dell’altezza minima da terra.

La vettura sviluppata da James Key patisce l’eccessiva pitch sensivity. A Hinwil hanno deciso di deliberare un profilo principale con una corda maggiorata: l’obiettivo è quello di trovare più downforce anche con un’ala leggermente più alta da terra. La speranza è di disporre una vettura meno critica nel comportamento e più facile da mettere a punto.

Il pacchetto di novità non si limita solo all’ala anteriore: sono state ridisegnate le prese d’aria dei freni anteriori e le cover dei bracci delle sospensioni sia davanti che dietro. In Texas debutta l’ultimo aggiornamento della stagione, visto che l’ufficio tecnico svizzero è impegnatissimo a evolvere il progetto della vettura del prossimo anno.

La speranza di poter andare in caccia dell’Alpine che è penultima nel mondiale Costruttori con 13 punti sembra pia illusione, ma al momento in Sauber si accontenterebbero di cominciare a far muovere la classifica, per dimostrare al fresco capo, Mattia Binotto che qualcosa sta cambiando in positivo…