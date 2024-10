F1 | La FIA ora mette nel... mirino le flessioni delle ali posteriori

Jo Bauer è andato a far visita del box Red Bull. Sulla soglia della pitlane ha incontrato il capo degli ingegneri del team di Milton Keynes, Paul Monaghan e il tecnico inglese ha gentilmente invitato il commissario tecnico a entrare nel garage per non parlare in pubblico.

Il siparietto è avvenuto davanti a diversi testimoni, fra i quali il nostro Giorgio Piola, scatenando subito molte illazioni. È la Red Bull la squadra che è entrata nel mirino dei controlli sulle regolazioni del T-Tray in parco chiuso, oppure la squadra campione del mondo è una, ma non l’unica, ad aver accettato molto malvolentieri il successo di Oscar Piastri con la McLaren MCL38 nel GP dell’Azerbaijan dotata della contestatissima ala posteriore flessibile. Un esponente del team iridato ha ammesso che sulla RB20 c'è un sistema che permette di regolare l'altezza del T-Tray, ma che lo staff di Milton Keynes non ha mai toccato l'ammortizzatore dello splitter perché si tratta di un particolare non raggiungibile con la vettura assemblata. Se questo argomento potrebbe andare a sgonfiarsi, è probabile che si parli ancora di ali flessibili.

La FIA aveva dichiarato legale la soluzione usata dalla squadra di Woking a Baku perché aveva superato le verifiche statiche, ma aveva invitato il team diretto da Andrea Stella a non riproporre quel flap troppo flessibile. La McLaren ha recepito la richiesta, ben sapendo che quella configurazione sarebbe riapparsa, forse, solo a Las Vegas.

Ma la sensazione è che il caso non sia affatto chiuso. Se volete una controprova basta guardare le ali posteriori di Austin. Su tutte le monoposto la FIA ha moltiplicato i “mirini” che saranno molto utili per scoprire con una specifica telecamera ad alta risoluzione quali sono le eventuali flessioni tanto del profilo principale che del flap mobile.

La Federazione Internazionale era già intervenuta a Spa-Francorchamps registrando i movimenti delle ali anteriori per acquisire dei dati che potessero eventualmente essere utili a cambiare le regole 2025. Ora lo scenario potrebbe cambiare per quanto riguarda l'inasprimento dei controlli dei profili posteriori. C’è un mondiale in ballo e, quindi, la partita rischia di farsi molto dura. Prepariamoci a contestazioni e polemiche. E siamo solo all’inizio…