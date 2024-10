F1 | Caso T-tray, Red Bull: “Il sistema esiste, ma in accordo con la FIA”

La Red Bull ha ammesso che sulle sue monoposto esiste un sistema che permette di modificare l’altezza del T-tray, ma ha sottolineato come il dispositivo non possa essere utilizzato quando la vettura è assemblata. Un rappresentante della squadra ha confermato che “il dispositivo esiste ma diventa inutilizzabile una volta che la vettura è completamente assemblata e pronta per scendere in pista. Nei tanti scambi di informazioni che abbiamo avuto la FIA, abbiamo discusso di questo aspetto e abbiamo concordato un piano per il futuro”.

Una parte del giallo è quindi ufficialmente svelata. Già nella serata di mercoledì la Red Bull era indicata come la squadra nel mirino, indiscrezione confermata ieri dalla squadra campione del mondo. L’argomento è stato, come facilmente prevedibile, al centro delle discussioni tenutesi nel paddock, ma al momento non è ancora chiaro quale team abbia fatto pressione sulla FIA convincendo la Federazione Internazionale ad intervenire.

Dettaglio tecnico Haas VF-24 Foto di: Giorgio Piola

Dopo aver analizzato il caso la FIA ha deciso di agire, ed a partire da questo fine settimana saranno introdotti dei controlli specifici al fine di monitorare l’altezza del T-tray tra qualifiche e gara. I sospetti maturati subito dopo il weekend di Singapore puntavano sulla possibilità di regolare l’altezza del dispositivo grazie ad un sistema azionabile dall’interno dell’abitacolo durante il consueto lavoro di controllo che le squadre svolgono domenica mattina. L’attività è monitorata da un delegato tecnico FIA (è presente una persona in ogni box), ma un semplice movimento all’interno dell’abitacolo da parte di un meccanico può facilmente sfuggire al controllo.

L’azione è in sé sarebbe consentita durante le sessioni di prove libere, ma diventa proibita quando le monoposto entrano in regime di parco chiuso, ovvero subito dopo la conclusione delle qualifiche e fino al termine del weekend di gara. Secondo informazioni emerse nel paddock di Austin, ci sarebbero stati dei colloqui nel fine settimana del Gran Premio di Singapore tra la FIA e le squadre coinvolte nella vicenda, per assicurarsi che a Marina Bay non fosse fatto nulla di illecito sulle monoposto. La FIA ha affermato a motorsport.com che non ci sono prove che la Red Bull abbia effettivamente regolato il dispositivo mentre la vettura era in condizioni di parco chiuso, ma per chiudere definitivamente la vicenda è stato deciso di introdurre controlli mirati nell’area incriminata a partire da questo weekend.