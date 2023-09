F1 | Lawson: "Non sarei contento di tornare riserva nel 2024"

"Onestamente, non ne ho idea". E' un Liam Lawson incerto sul suo futuro. A ogni domanda legata al 2024 risponde così in maniera sistematica, facendo capire quanti dubbi circolino ancora sul suo nome per quanto riguarda la prossima stagione.

Da Zandvoort sino a oggi il pilota neozelandese è stato la rivelazione della stagione. Bravo a Monza, eccellente a Singapore, dov'è riuscito a portare a casa i primi punti della carriera in Formula 1 con AlphaTauri, un team in grave crisi prestazionale che dà ulteriore valore ai suoi risultati ottenuti sino a qui.

Sul suo futuro in Formula 1, però, iniziano a esserci ombre. Stando a quanto raccolto da Motorsport.com, AlphaTauri sarebbe in procinto di rinnovare il contratto ai suoi piloti titolari, ossia Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo per la stagione 2024.

Così facendo, Lawson si troverebbe senza un sedile per la prossima stagione e, con ogni probabilità, sarebbe costretto a tornare a vestire i panni del terzo pilota, pilota di riservia sia di AlphaTauri - che il prossimo anno avrà un nome differente - e Red Bull Racing.

A questa eventualità Lawson ha già pensato, ma è stato altrettanto celere ad affermare che non vivrebbe bene la 'retrocessione' forzata dopo aver assaggiato davvero la Formula 1 e aver fatto vedere cose importanti nelle prime uscite nella massima serie del motorsport a ruote scoperte.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

"Non sarei felice di tornare a fare il pilota di riserva, ma ovviamente so quanto sia difficile entrare in Formula 1", ha detto candidamente il pilota neozelandese.

"Capisco che a volte può essere davvero difficile. Quindi, ovviamente, succederà quello che succederà, ma a queste cose non ho pensato troppo. Sto solo cercando di trarre il massimo da questa situazione".

Sebbene, come detto, Tsunoda e Ricciardo sembrino a un passo dal firmare il rinnovo con il team di Faenza, Lawson pensa che dopo il Gran Premio del Giappone ci sarà l'opportunità da parte sua di parlare con i vertici della Red Bull - perché, lo ricordiamo, Liam è un pilota Red Bull in prestito ad AlphaTauri - e capire meglio quale sarà il suo impiego nella prossima stagione.

"Certo non c'è tanto tempo per pensare a questo tipo di cose. Ovviamente, come ho detto, voglio essere in Formula 1 e sto cercando di fare di tutto per esserci".

"Ora ho questa opportunità e sto dando tutto per mostrare di meritare la Formula 1. Ma sì, sicuramente le discussioni sul futuro dovranno essere fatte. E credo che avverrà dopo questo fine settimana", ha concluso Lawson.