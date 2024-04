F1 | Ioverno: "Ferrari pronta per le insidie della gara Sprint"

La Formula 1 torna a Shanghai dopo un’assenza di cinque anni: il Circus trova un tracciato che non è troppo cambiato se non nel fondo più sconnesso di quanto non fosse l’ultima volta. Le monoposto a effetto suolo debuttano nel GP della Cina e nessun dato di telemetria è replicabile per le vetture di oggi. A complicare il compito, già di per sé complesso, c’è stata la scelta di introdurre proprio a Shanghai il primo dei sei eventi Sprint previsti nel corso della stagione 2024.

Diego Ioverno, il direttore sportivo della Scuderia, ci conduce a scoprire cosa cambierà rispetto ai format precedenti del weekend con la gara Sprint…

“La differenza principale rispetto allo scorso anno è nella sequenza rivista delle sessioni. È stata pensata per essere più lineare e comprensibile per gli spettatori. Ci sarà una sola sessione di prove libere seguita dalla parte Sprint del week end (Sprint Shootout venerdì pomeriggio e Sprint Race sabato mattina). Dal sabato pomeriggio si rientra in un formato standard di weekend con qualifica e gara”.

“Aver cambiato la programmazione delle sessioni ha consentito anche di dividere il parc fermé in due blocchi separati (SS + SR e Q+R) dando così la possibilità alle squadre di riparare le macchine e modificarle in caso di necessità dopo le due sessioni Sprint. Ovviamente è da tener presente che ogni azione intrapresa deve essere assolutamente ben ponderata visto che all’inizio della successiva sessione si entra di nuovo in regime di parc fermé”.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

L’ingegnere bolognese di 49 anni evidenzia anche altri aspetti del fine settimana cinese che caratterizzerà anche le altre gare Sprint…

“Altra differenza da quest’anno è la possibilità, in caso di danno o serio problema di affidabilità, di richiedere la sostituzione del telaio tra Sprint Race e qualifica nonostante siano nello stesso giorno. Per essere in grado anche solo di provare ad effettuare questo cambio in caso di necessità è fondamentale prepararsi per tempo sia a livello di squadra che di componentistica”.

La Formula 1 torna a Shanghai dopo cinque anni. Qui le monoposto della seconda generazione ad effetto suolo sono all’esordio. Che tipo di sfida rappresenta il fatto di avere a disposizione solo una sessione di prove libere per riprendere confidenza con il circuito?

“La scelta di fare uno Sprint weekend a Shangai è sicuramente una grande sfida per tutti gli addetti ai lavori, dopo cinque anni e con vetture completamente diverse sia a livello di prestazioni che di utilizzo. Piloti, squadre, FIA e organizzatori avranno solo una sessione per confermare quello che è stato preparato o individuare le differenze inaspettate e approntare le azioni necessarie per la sessione successiva – la Sprint Shootout – che sarà già competitiva. Sarà fondamentale la preparazione preventiva, la capacità e la velocità di reazione”.

Quali sono le caratteristiche di questa pista, quali aspetti saranno più salienti?

“È molto difficile prevedere come le nuove macchine e i piloti si adatteranno alla pista di Shanghai. È un tracciato molto impegnativo e con diversi contenuti tecnici. Il primo settore con la sequenza di curve 1-2-3 era estremamente sfidante con macchine delle generazioni precedente e si può ragionevolmente pensare che lo sarà ancora di più con le attuali. Sarà anche molto importante verificare lo stato dell’asfalto e di eventuali avvallamenti o dossi che per le macchine con effetto suolo sono gli aspetti decisamente più critici”.

La Ferrari solitamente si fa apprezzare per portare in pista una macchina con una buona preparazione di base per affrontare l’unica sessione di prove libere: magari Shanghai offrirà al Cavallino un’altra chance di mettere pressione alla Red Bull…