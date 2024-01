F1 | Inchiesta per corruzione a Singapore, ma il GP non è rischio

Il ministro dei trasporti di Singapore, S. Iswaran, ha appena annunciato le sue dimissioni dopo aver affrontato 27 capi d'accusa in relazione all'interazione con Beng Seng, che possiede i diritti del GP di Singapore ed è presidente della società promotrice dell'evento.

La questione riguarda presunte tangenti che il Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapore ritiene che Iswaran possa aver ricevuto dal magnate immobiliare Beng Seng, tra cui voli sull'aereo privato di Ong e biglietti per il GP di Singapore, di cui Iswaran era consulente.

Iswaran ha respinto le accuse contro e ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di essere determinato a riabilitare il suo nome, mentre Beng Seng, presidente della società che promuovere il GP, non è stato accusato di alcun illecito. Essendo Singapore un Paese che si vanta dell'assenza di corruzione, il caso ha chiaramente suscitato grande interesse nella regione.

Inoltre, dato che Beng Seng è un elemento centrale del GP di Singapore, ci si è chiesti se ci saranno o meno implicazioni per il futuro della gara di F1, che attualmente ha un contratto fino al 2028. Il Ministero del Commercio e dell'Industria di Singapore ha dichiarato giovedì che il governo è soddisfatto che l'accordo per la gara sia stato portato avanti in maniera rigorosa, anche attraverso una uno studio di consulenza indipendente.

Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, il resto dello schieramento alla partenza

"I termini di tutti gli accordi sono stati considerati attentamente dal governo. C'è stato uno studio di consulenza indipendente. Non c'è nulla che possa far pensare che i contratti di F1 o altri contratti siano stati strutturati a svantaggio del governo. Tutti i preparativi per il Gran Premio di F1 di Singapore del 2024, previsto dal 20 al 22 settembre 2024, sono in corso".

Il Ministero ha aggiunto che i benefici derivanti dall'ospitare il GP di Singapore sono evidenti: ha attirato più di 550.000 visitatori internazionali e ha generato circa 2 miliardi di SGD (1,5 miliardi di dollari) in entrate turistiche.

"Il Gran Premio di Singapore di F1 ha anche accresciuto la reputazione di Singapore come nodo globale-asiatico", ha aggiunto.

"Oltre al settore del turismo, la gara ha portato benefici anche a molte aziende di Singapore che sono coinvolte in diversi aspetti della gara, ad esempio nella logistica, nei trasporti, nelle costruzioni e nei servizi di ingegneria".