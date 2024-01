F1 | Ecco gli orari di partenza dei GP 2024: invariata Las Vegas

La nuova stagione di F1 sarà caratterizzata da un numero record di 24 eventi, con orari di partenza in gran parte invariati rispetto al 2023. Solo due gare avranno un orario di inizio diverso, con il GP di Miami che prenderà il via alle 16:00 ora locale invece che alle 15:30, oltre a un cambiamento significativo per il GP del Qatar.

Dopo i problemi legati al caldo estenuante che si sono trovati ad affrontare i piloti lo scorso anno a Lusail, dove la gara era iniziata alle 17:00 locali nel mese di ottobre, l'evento di quest'anno si svolgerà alle 20:00 del 1° dicembre, cosa che dovrebbe garantire condizioni climatiche migliori.

Sono stati resi noti anche gli orari delle prove e delle qualifiche per la maggior parte dei Gran Premi, ma è disponibile solo l'orario di inizio della gara per i weekend Sprint e per il GP di Las Vegas.

Dopo che la prima edizione è stata interrotta dallo scoperchiamento di un tombino da parte delle vetture a nove minuti dall'inizio delle FP1 - iniziate alle 20:30 locali - e dopo che gli spettatori sono stati mandati a casa a causa dei ritardi e delle restrizioni di personale, non è chiaro se gli orari del giovedì e del venerdì saranno adattati quest'anno.

I team principal hanno chiesto un programma meno faticoso per l'evento del Nevada. Quello della Red Bull, Christian Horner, per esempio, ha commentato così lo scorso novembre: "Tutti lasciano Las Vegas un po' fottuti! In un modo o nell'altro è stato un fine settimana brutale per tutti dietro le quinte, e credo che dobbiamo pensare a come migliorare la situazione per il futuro".

Vale la pena notare che il GP della Cina inizierà alle 15:00 locali per il ritorno dell'evento nel calendario dopo quattro stagioni di assenza a causa della pandemia del COVID-19. Si tratta di appena tre ore e 26 minuti prima del tramonto, il che significa che un'eventuale interruzione prolungata potrebbe impedire la corsa su tutta la distanza.

F1 2024 | Gli orari di partenza