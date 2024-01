F1 | Ford: "Buoni progressi per il 2026, con RB abbiamo il meglio"

La casa automobilistica americana ha stretto un accordo con la scuderia quadra di Milton Keynes per lavorare sul nuovo motore del ciclo regolamentare 2026 che verrà preparato dalla divisione Red Bull Powertrains.

Ford è stata scelta perché offre l'esatto tipo di esperienza in materia di batterie di cui Red Bull ha bisogno per i nuovi regolamenti che entreranno in vigore tra due anni, dove l'energia elettrica rappresenterà circa il 50% della potenza complessiva della Power Unit.

Mercoledì sera, in occasione del lancio della stagione 2024 della divisione Ford Performance Motorsport, l'amministratore delegato Jim Farley ha fornito un aggiornamento sui progressi compiuti, dichiarando di essere estremamente ottimista sull'andamento dei progressi compiuti.

"Ho avuto modo di trascorrere molto tempo con il team a Milton Keynes e con Adrian Newey e credo che siamo sulla buona strada", ha dichiarato sul palco dell'evento di Charlotte, in North Carolina.

"Il 2026, anche se sembra molto lontano, è un anno in cui dobbiamo lavorare molto dietro le quinte, ma sono molto soddisfatto dei progressi fatti. Vorrei potervi dire di più, ma direi che siamo sulla buona strada".

Foto di: Motorsport Images Il motore Ford Cosworth DFV sul retro di una Lotus

Mentre il legame di Ford con Red Bull segna il ritorno in F1 per la prima volta dall'inizio degli anni 2000, periodo in cui la casa americana aveva fornito i motori alla Jordan e alla Jaguar prima di essere venduta nel 2004, Farley afferma che il suo ritorno nella massima competizione a ruote scoperte questa volta ha un approccio totalmente differente.

Farley ha sottolineato che, con i regolamenti della Formula 1 che si stanno spostando sempre di più verso la tecnologia elettrica venduta ai consumatori, le opportunità di trasferimento tecnico diretto dalla pista alla strada sono un aspetto che non si vedeva dagli anni Settanta.

"Stiamo tornando in F1 come non abbiamo fatto in passato. È emerso che la migliore aerodinamica del mondo è quella della Formula 1, la migliore telemetria e la migliore diagnostica digitale. E, in realtà, abbiamo bisogno di tutte queste cose per le auto elettriche. Si tratta quindi di un ritorno agli anni '70 con un puro trasferimento di tecnologia".

"Non è come possedere la nostra squadra. Stiamo andando lì per trasferire letteralmente la tecnologia. Possiamo offrire loro la tecnologia delle batterie, perché nel 2026 passeranno al 50% di potenza proveniente dalla parte elettrica e avranno bisogno di batterie ad alte prestazioni. Lo facciamo, ad esempio, nell'NHRA [il campionato di drag racing]".

RB Ford concept

"E, dall'altro lato, possiamo ottenere la telemetria, la diagnosi digitale e i valori aerodinamici, che possiamo inserire nella nostra produzione di auto elettriche per rendere la batteria più piccola".

Farley ha aggiunto che il livello di conoscenza e di tecnologia di Red Bull è esattamente quello di cui Ford ha bisogno per diventare leader del mercato delle auto elettriche. "Sono i migliori al mondo in molte di queste tecnologie e ne abbiamo un disperato bisogno, dato che il settore automobilistico sta cambiando. È letteralmente come tornare al punto in cui eravamo tanti anni fa: il trasferimento tecnologico".

Ma il passaggio di Ford alla F1 non riguarda solo l'acquisizione e il trasferimento di dati e tecnologia. Farley ha naturalmente sottolineato come l'obiettivo sia anche quello di vincere in pista: "Abbiamo la migliore squadra del mondo. Abbiamo i migliori piloti e il miglior supporto tecnico. Abbiamo il meglio della Ford in tutto il mondo per sostenerli. Ma il team Powertrain che stanno costruendo a Milton Keynes è assolutamente di prim'ordine. Andremo in prima classe fino al gradino più alto del podio".