F1 | I dubbi di Hamilton: "Dopo Abu Dhabi 2021 pensai al ritiro"

Il sette volte campione ha vissuto due anni difficili con la Mercedes, che non è riuscita a reggere il ritmo della dominante Red Bull. Queste difficoltà competitive sono arrivate anche a seguito della controversia della fine del 2021, dove la gestione errata da parte della FIA di una ripartenza in regime di Safety Car nel Gran Premio di Abu Dhabi di quell'anno è costata a Hamilton il titolo mondiale.

Sebbene Hamilton si sia impegnato ad aiutare la Mercedes a tornare ai vertici della F1 con un nuovo contratto che lo tiene impegnato fino alla fine del 2025, ha confessato che ci sono stati momenti in cui ha messo in dubbio le proprie prestazioni.

Parlando con alcuni media, tra cui Motorsport.com, e parlando dei momenti che hanno caratterizzato le recenti difficoltà, Hamilton ha spiegato: "Certo. Sono solo un essere umano. Se qualcuno al mondo vi dice che non ha queste cose, sta negando tutto. Siamo tutti esseri umani".

Sebbene Hamilton stia vivendo il suo periodo più in Formula 1 senza vittorie, dato che non sale sul gradino più alto del podio dal GP dell'Arabia Saudita del 2021, l'inglese ha spiegato che si fa troppo affidamento sulle statistiche, tale da considerare la sua sfida attuale con la Mercedes difficile tanto quanto altre precedenti esperienze in carriera. Alla domanda sul significato del fatto che non riesca a centrare una vittoria da due anni, Hamilton ha raccontato: "Penso che sia un'idea sbagliata. Quando ero più giovane, ho avuto anni difficili".

Foto di: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images Lewis Hamilton, McLaren MP4-24

"Nel 2009 la macchina era orrenda. Abbiamo ottenuto una vittoria nel corso dell'anno perché abbiamo fatto aggiornamenti importanti nella stagione".

"Poi il 2010-11, anche questo non è stato un grande anno. Uno da parte mia dal punto di vista personale, l'altro il più delle volte la macchina non era spettacolare. Quindi, [questo] è forse il periodo più lungo senza successi, ma se si tolgono le vittorie, è stato simile a quelle stagioni. Credo di aver imparato molto sul mio stato d'animo e su come mantenerlo solido e positivo, aggiungendo nuovi strumenti per poter continuare a fare quello che faccio".

"Ho 38 anni, quasi 39, e mi sento benissimo con il mio corpo. Questo è dovuto ad alcuni strumenti che ho potuto accumulare in questi due anni. Il tempo che sono riuscito a gestire al di fuori delle corse, credo di essere riuscito a fare un lavoro molto migliore per mantenere l'energia e la concentrazione".

"Ho intorno a me una squadra migliore che mai. Credo che alla fine, quando si hanno stagioni difficili come questa, ci saranno sempre dei momenti in cui ci si chiederà: 'Sono io o è la macchina?'. Ce l'hai ancora? È andata via? Perché ti manca quel momento in cui avviene la magia. Quando tutto si unisce, la macchina e tu, e scatta la scintilla, è straordinario, ed è quello che cerchi".

Le conseguenze di Abu Dhabi

Dopo il controverso finale della stagione 2021 ad Abu Dhabi, Hamilton è scomparso completamente dai riflettori pubblici per diversi mesi.

Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Sebbene all'epoca avesse detto di essere sempre stato determinato a tornare, ora ha ammesso che in alcuni momenti ha pensato di andarsene. "Sicuramente sì", ha detto, quando gli è stato chiesto se avesse pensato a un ritiro immediato.

"In quel periodo mi sono passate per la testa tante cose. Ma credo che una delle cose peggiori che si possano fare sia prendere decisioni basate sulle emozioni, perché quando si è emotivi e si è nel pieno del momento, il più delle volte non si prendono le decisioni migliori".

"Le emozioni erano intense, era un periodo molto, molto difficile, quindi ho dovuto aspettare che le cose si calmassero, che il mio pensiero fosse chiaro e che fossi in grado di prendere le decisioni giuste".

Hamilton ha raccontato di essere sparito dall'Europa per trascorrere del tempo con la sua famiglia mentre cercava di schiarirsi le idee: "Ero con i miei nipoti in un posto bellissimo, alle Hawaii, con la mia famiglia, e a un certo punto mi sono sentito davvero soddisfatto e ho sentito che volevo solo rialzarmi, tornare in pista e continuare ad andare avanti", ha detto.