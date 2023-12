F1 | Il calendario di Bottas nudo raccoglie 150.000 $ per beneficienza

Il calendario è nato dall'interesse per le stampe che Bottas ha venduto lo scorso anno ed è stato realizzato dal fotografo Paul Ripke.

Una prima tiratura di 10.000 copie è stata rapidamente esaurita tramite il sito www.bottass.com, quindi ne sono state stampate altre.

Bottas ha anche ammesso che sua madre era inizialmente confusa dalla sua decisione di spogliarsi, finché non le è stato assicurato che l'obiettivo era raccogliere fondi per beneficenza, in particolare per la ricerca sul cancro alla prostata.

Giovedì Bottas ha rivelato sui social media il successo del suo progetto.

"Grazie mille per tutto il sostegno", ha scritto. "Con le donazioni ed i calendari abbiamo raccolto insieme una somma considerevole per Movember - il che significa che abbiamo davvero aiutato e che influenzeremo e salveremo la vita di molte persone".

"Le cifre finali saranno calcolate nei prossimi giorni, ma stiamo parlando di circa 150.000 dollari di fondi raccolti!".

Spiegando come è nato il progetto del calendario, ha aggiunto: "L'anno scorso, quando ho lanciato quella foto ad Aspen, è stata molto apprezzata.

"E in effetti abbiamo raccolto un bel po' di fondi. Poiché faccio molte cose con Ripke, che è un buon amico, abbiamo iniziato a scherzare sull'idea: 'Immagina se ci fosse un calendario completo'".

"E poi, in prossimità di novembre, il mese di Movember, abbiamo iniziato a pensare che si trattava di qualcosa che avremmo potuto fare, qualcosa di molto, molto bello".

"E abbiamo deciso che sì, facciamolo, ma per beneficenza. È principalmente per la ricerca sul cancro alla prostata, quindi penso che sia per una buona causa".

Spiegando questa scelta, ha detto: "Movember si sta concentrando molto su questo tema. Conosco alcune persone che hanno avuto dei problemi con questo tipo di cose".

"E penso che anche per gli uomini, come Movember, che si concentra sulla salute degli uomini, molte persone hanno paura di parlare di questo tipo di cose. E io mi sono messo in gioco, mostrando me stesso, cercando di essere un esempio. Come corpo umano, non c'è bisogno di essere timidi".

Alla domanda sulla reazione di amici e familiari, il finlandese ha ammesso di aver dovuto convincere sua madre che era un qualcosa di utile.

"Beh, ho ricevuto un messaggio da mia madre", ha detto. "Tipo: 'Che cos'è questo?' Lei non capisce molto bene l'inglese e ha visto alcuni dei video che ho postato, ed era piuttosto confusa e protettiva. Tipo: 'Sei sicuro che sia questa la strada che vuoi percorrere?'.

"Poi ho spiegato la questione della beneficenza, e va bene così. Ho avuto domande, persone che mi hanno chiesto perché l'hai fatto? Perché vuoi mostrare il tuo culo?".

"Ma poi ho spiegato l'aspetto benefico e la gente l'ha capito. E ci siamo divertiti tantissimo, come potete immaginare, a fare quelle foto".

"Avevamo a disposizione una galleria d'arte lunedì a Las Vegas e le persone che sono venute non avevano idea di cosa sarebbe successo".

"Erano confusi quando abbiamo iniziato a mostrare ogni stampa, passo dopo passo, che si sono chiesti: 'Cosa sta succedendo?'. Ma poi hanno capito che era divertente e per beneficenza. È stato divertente".