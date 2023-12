F1 | Elkann: "Leclerc e Sainz resteranno ancora in Ferrari"

All’Investor Day di Exor che si è tenuto ieri alla Pinacoteca Agnelli di Torino, John Elkann, il CEO e presidente della Holding, ha fatto il punto della situazione alla conclusione del 2023, tracciando dei bilanci sulle varie attività non ha perso l’occasione per parlare anche delle sue passioni, la Juventus e la Ferrari.

Il 47enne numero del Cavallino rampante parlando della Scuderia ha lasciato intendere che ci sarà presto la conferma dei due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz che avranno il loro contratto in scadenza alla fine del campionato 2024. Stando alle voci si parla di un rinnovo lungo per il monegasco e lo spagnolo: la coppia potrebbe arrivare a iniziare in rosso la stagione 2026 con quello che sarà il regolamento della nuova F1.

Photo by: Ferrari Carlos Sainz con John Elkann presidente Ferrari

“Resteranno con noi certamente. È stata una stagione deludente perché siamo arrivati terzi in campionato, ma nell'ultimo quarto del campionato abbiamo potuto competere anche con la Red Bull e abbiamo fatto molte pole. Ora dobbiamo prendere tutto questo per spingere ancora".

Elkann ha posto l’accento sul finale di stagione in crescendo, peccato che alla fine non sia arrivato anche il secondo posto nel mondiale Costruttori: “Ad Dhabi abbiamo perso di poco il secondo posto in campionato, ma c'è di buono che ce lo siamo giocati seriamente nel finale di stagione e va sottolineato che se guardiamo il numero di pole fatto, è molto alto e si tratta solo di convertire maggiori pole position in vittorie: questo deve essere l'obiettivo per la prossima stagione”.