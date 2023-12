F1 | Pirelli svela le mescole dei primi 3 Gran Premi del 2024

Poco dopo la fine del Mondiale 2023 di Formula 1, Pirelli ha deciso di svelare le mescole che porterà nei primi tre appuntamenti della stagione 2024, ovvero i Gran Premi di Bahrain, Arabia Saudita e Australia.

Tutte e 5 le mescole omologate da Pirelli per la prossima stagione (la C0 è sparita come già accennato dalla Casa italiana poche settimane fa) saranno utilizzate nei primi 3 eventi.

Se per gli appuntamenti che si terranno in Medio Oriente Pirelli ha mantenuto le stesse mescole già utilizzate nel 2023, la grande novità sarà rappresentata da quelle dedicate al Gran Premio d'Australia.

All'Albert Park di Melbourne saranno usate le tre mescole più morbide della gamma, con la C3 che fungerà da Hard, la C4 da Medium e la C5 da Soft.

Per quanto riguarda il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento stagionale previsto dal 29 febbraio al 2 marzo, Pirelli metterà a disposizione C1, C2 e C3 per via delle caratteristiche probanti del tracciato di Sakhir.

Per quanto riguarda invece il Gran Premio dell'Arabia Saudita che si terrà una settimana dopo a Jeddah, sono state confermate C2, C3 e C4.

Sempre a Sakhir tutti i piloti avranno a disposizione le 5 mescole omologate per il 2024 nei test pre stagionali dal 21 al 23 febbraio.

Da quell'occasione in poi, apparirà sulle gomme il logo FSC, ovvero la certificazione del Forest Stewardship Council, il quale avrà assicurato la totale tracciabilità delle materie prime provenienti dalle foreste attraverso tutta la catena di fornitura, garantendo che le piantagioni da cui vengono ricavati i componenti naturali per i pneumatici siano gestite in modo da preservare la diversità biologica e recare dei benefici alla vita delle comunità locali e dei lavoratori, favorendo al contempo la loro sostenibilità economica.

Ecco dunque le scelte per i primi tre gran premi del Mondiale 2024 di Formula 1.

Gran Premio del Bahrain (Sakhir)

Pirelli PZero White Hard C1

Pirelli PZero Yellow Medium C2

Pirelli PZero Red Soft C3

Gran Premio d'Arabia Saudita (Jeddah)

Pirelli PZero White Hard C2

Pirelli PZero Yellow Medium C3

Pirelli PZero Red Soft C4

Gran Premio d'Australia (Albert Park, Melbourne)