F1 | Williams annuncia la conferma di Sargeant per il 2024

Era l'ultimo tassello da apporre al mosaico che forma la foto di gruppo dei piloti 2024 di Formula 1 e oggi è andato al proprio posto. Logan Sargeant è stato confermato da Williams Racing, dunque anche la prossima stagione correrà nel Circus iridato con la squadra britannica.

Sargeant sarà il compagno di squadra del già confermato Alexander Albon nella prossima stagione di Formula 1, mantenendo inalterata la coppia piloti che ha corso al volante della FW45 nella stagione da poco terminata.

Questo significa inoltre che, per la prima volta nella storia della Formula 1, tutte le coppie piloti di una stagione sono state confermate per quella successiva. Non era mai accaduto in 73 anni di storia, ovvero dal 1950, prima stagione del Mondiale dedicato alle monoposto da competizione.

"Sono entusiasta di continuare a correre con la Williams anche nella stagione 2024", ha commentato Sargeant dopo l'annuncio ufficiale del suo rinnovo. "E' stato un viaggio incredibile quello fatto con il team sino a ora e sono grato per l'opportunità di continuare a crescere come pilota all'interno di un gruppo così talentuoso e dedito al lavoro. Abbiamo piani entusiasmanti per il futuro e non vedo l'ora di contribuire al successo della squadra nel 2024".

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45

Il 22enne originario di Fort Lauderdale avrà così una seconda possibilità in Formula 1 dopo aver terminato il primo anno da titolare con appena un punto raccolto (contro i 27 di Albon), frutto di un decimo posto al Gran Premio degli Stati Uniti svolto al Circuit of the Americas di Austin anche grazie a diverse penalizzazioni di avversari.

"Sono molto felice di poter avere Logan ancora con noi nella stagione 2024", ha dichiarato James Vowles, team principal della Williams. "Logan ha dimostrato di avere diversi talenti anche sotto pressione nel corso dei gran premi e questo lo rende un pilota perfetto per la nostra squadra".

"Abbiamo grande fiducia nelle sue abilità e crediamo che insieme potremo cogliere successi migliori nel corso della prossima stagione".

Per la Formula 1 targata Liberty Media si tratta di una notizia molto importante, perché garantirà la presenza per il secondo anno consecutivo di un pilota statunitense - stessa nazionalità dei proprietari dei diritti commerciali della F1 - nel Circus iridato.