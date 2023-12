F1 | Horner punge: "AlphaTauri non sarà una Mercedes rosa"

Chi pensa che le spade siano tornate nel fodero e le frecce nella faretra solo per la fine del Mondiale 2023 di Formula 1 si sbaglia di grosso. Terminate le ostilità in pista, iniziano quelle psicologiche perché si sa, la Formula 1, anche quando è ferma, non dorme mai, e al via della prossima stagione mancano una novantina di giorni. Poco, troppo poco per sedersi sugli allori.

Lo sa bene Christian Horner, team principal che ha appena messo in bacheca tutto ciò che si poteva (o quasi) nella stagione 2023 di Formula 1 grazie a una Red Bull Racing da lui comandata che è stata al limite dell'impeccabile. Avversari annichiliti, una sola macchina (in tutti i sensi...) a comandare davanti a tutti.

Eppure serve continuare. La necessità è quella di proseguire in un cammino virtuoso che ha riportato il team di Milton Keynes a vincere, convincere e dominare la classe più importante a ruote scoperte del motorsport. E allora quale modo migliore per proseguire nella strada giusta, se non pungere i diretti rivali in vista della prossima stagione?

Mercedes è stata tirata in ballo da Horner nel discorso che vede Red Bull e AlphaTauri (il prossimo anno avrà un nuovo nome, Racing Bulls) unite da una sinergia sotto gli occhi di tutti, essendo nelle mani della stessa proprietà.

Per gran parte del 2023 il team che ha sede a Faenza ha faticato, occupando per larga parte l'ultimo posto nel Mondiale Costruttori. L'inserimento dell'ultimo pacchetto di aggiornamenti ha portato la squadra a salire all'ottavo posto e a giocarsi sino all'ultimo giro di gara il settimo, finito però nelle mani della Williams.

Nel Paddock circola voce che nel 2024 AlphaTauri farà spesa al supermercato Red Bull per ottenere quante più parti possibili (stando a ciò che prevede il regolamento FIA) per risalire la china e avere meno autonomia di progettazione, avendo avuto risultati al di sotto delle aspettative nel corso delle ultime 2 stagioni.

Horner ha però minimizzato questo scenario, spiegando che nel 2024 non vedremo una RB20 colorata in modo diverso. O meglio, non vedremo una seconda "Mercedes rosa", quella che qualche stagione fa era diventata Racing Point per aver letteralmente replicato la monoposto della Stella a tre punte che aveva dominato la stagione precedente.

"Siamo molto lontani dall'avere una 'Mercedes rosa'", ha dichiarato Horner. "Ci sono alcuni elementi trasferibili che sono chiaramente elencati nei regolamenti che si possono fornire e questo è ciò che AlphaTauri otterrà".

"Se si guarda alla vettura, ci sono differenze fondamentali tra AlphaTauri e Red Bull Racing. E probabilmente ci sono altre auto sulla griglia di partenza che sono molto più vicine come concetto all'AlphaTauri rispetto alla nostra monoposto".

"Basti guardare Aston Martin o McLaren. Se si guarda alla sospensione posteriore di una McLaren, il concetto è molto simile a quello della nostra".

Horner ha detto che le prestazioni in pista dell'AlphaTauri sono in ultima analisi nelle sue mani, poiché lo sviluppo sarà deciso a Faenza e non a Milton Keynes.

"E' la qualità delle persone che fanno parte della squadra a portare avanti un certo tipo di sviluppo. Naturalmente ci sono componenti che possiamo fornire, come nel caso di Mercedes e Ferrari che forniscono i loro attuali team di ricambi, sospensioni, strumenti di simulazione e galleria del vento".