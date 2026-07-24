F1 | Hungaroring, Libere 2: Ferrari vola con Hamilton davanti a Leclerc. Norris è 3° a 5 decimi, Kimi 13°

Miglior tempo nella sessione del mattino, doppietta nel turno pomeridiano con intertempi record nel primo e nel terzo settore. La Ferrari non voleva prendersi il ruolo di favorita a Budapest alla vigilia del weekend, pur sapendo che si trattava di un appuntamento che sulla carta poteva esaltare alcune qualità della SF‑26, lasciando alla Mercedes la pressione di dover essere la vettura da battere.

Tuttavia, la Rossa ha iniziato il weekend in modo eccellente, confermandosi la vettura più rapida anche nel turno pomeridiano, con Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno di squadra di circa un decimo e mezzo. Il britannico ha firmato il miglior tempo al secondo tentativo, nel tentativo di ottimizzare il giro e recuperare quei decimi che riteneva di aver lasciato per strada.

Non a caso, proprio nell’ultimo tentativo è arrivato anche il record nel terzo settore, dove in precedenza aveva invece ceduto qualcosa a Charles Leclerc. Per il momento, però, la Rossa è la vettura che meglio si è adattata al tracciato magiaro, con un margine evidente sulla concorrenza: il rivale più vicino, la McLaren di Lando Norris, è infatti staccato di mezzo secondo in terza posizione.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Norris continua a essere il faro di questa McLaren, che a Budapest ha introdotto diverse novità tecniche. La più rilevante, senza dubbio, è il nuovo fondo pensato per incrementare il carico aerodinamico. Si tratta di un componente estremamente delicato e, come dimostrato a centro gruppo dalla Racing Bulls, può rappresentare un passo avanti significativo quando si imbocca la giusta direzione di sviluppo.

Il team di Woking non si aspetta di risolvere tutti i problemi con un solo pacchetto, anche perché altre novità arriveranno dopo la sosta estiva. È però fondamentale valutare la qualità degli aggiornamenti introdotti, considerando che gli ingegneri hanno imboccato una nuova direzione di sviluppo sulla base di quanto appreso in questa prima parte di campionato.

Quarto tempo per Max Verstappen, che per tutta la sessione si è lamentato di una vettura molto rigida e difficile da guidare, soprattutto al posteriore. Molti piloti, in realtà, hanno segnalato un assetto fin troppo rigido per le condizioni incontrate in Ungheria, in particolare sulle sconnessioni dell’asfalto e sui cordoli e non è raro trovarsi su tre ruote, con l’aderenza che si riduce. Nel caso dell’olandese il gap sale a quasi sette decimi, mentre supera abbondantemente il secondo nei confronti di Isack Hadjar, settimo.

Più staccata la Mercedes, con la prima W17 che si inserisce tra le due Red Bull. George Russell non è andato oltre il quinto posto, a quasi un secondo dalla vetta, mostrando difficoltà soprattutto nella parte del tracciato che introduce la zona a bassa e media velocità del secondo settore. In realtà, fino a quel punto il distacco resta attorno ai due decimi, ma nella seconda metà del giro la Mercedes finisce in sottosterzo e non riesce a trovare il grip necessario alzando le temperature e perdendo progressivamente terreno.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Peggio è andata all’altra W17, quella di Andrea Kimi Antonelli, che ha fatto segnare il suo miglior crono non con la gomma soft, ma con la media nella prima parte della sessione, non essendo riuscito a completare un giro pulito con la mescola più morbida. Per tutto il turno, infatti, l’italiano ha dovuto fare i conti con un eccessivo bloccaggio del retrotreno in frenata, che in più occasioni lo ha portato ad arrivare lungo con le ruote fumanti.

È chiaro che questo tipo di comportamento toglie fiducia in ingresso curva quando si spinge, ed è anche per questo che Antonelli non è andato oltre il tredicesimo posto. Per tutti oggi è stato anche difficile gestire il vento, in particolare proprio nel secondo settore, perché quando la vettura scivola tende ad aumentare a surriscaldare la gomma, in particolare se uno dei due assi non è bilanciato.

A chiudere la top 10 ci sono Oscar Piastri con l’altra McLaren (che ha saltato la FP1 e non aveva le novità montate sulla vettura a differenza del compagno di box), Nico Hulkenberg con l’Audi e Arvid Lindblad con la Racing Bulls. Per il team di Hinwil la tappa ungherese rappresenta una sorta di prova del nove: su una pista dove il motore incide meno, le qualità del telaio, già emerse in questa prima parte di mondiale e anche a Spa, dovrebbero permettere di fare la differenza sul resto della griglia, aprendo la strada a un risultato di peso e a punti importanti in ottica classifica costruttori.

Chiude nelle ultime posizioni l’unica Aston Martin superstite della sessione, quella di Fernando Alonso, mentre la vettura di Lance Stroll non ha preso parte al turno a causa dei problemi alla sospensione posteriore accusati nel corso della FP1. Lo spagnolo ha terminato diciannovesimo, a circa tre secondi dal miglior tempo e davanti soltanto a Sergio Perez. Quello portato a Budapest rappresenta solo la prima parte di un pacchetto più ampio, ed è evidente che, in questa fase, la priorità della squadra di Silverstone sia soprattutto comprendere a fondo le novità introdotte.