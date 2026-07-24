F1 | Alonso scettico: "Non esiste alcun pacchetto al mondo che può colmare il divario che abbiamo dagli altri"

Piedi per terra? Pretattica? Semplice scetticismo? Non è ancora dato saperlo. Ma Fernando Alonso è già stato più che chiaro riguardo al pacchetto di novità che Aston Martin Racing ha portato al Gran Premio di Ungheria.

Sebbene non abbia ancora fatto un metro di pista e ne farà alcuni per la prima volta nei due turni di libere di oggi, le novità dedicate alle AMR26 - che di fatto le renderanno vere e proprie vetture B - sono già state definite insufficienti da Fernando Alonso, incapaci di colmare il divario che separa il team di Silverstone dal resto della griglia.

Nessun miracolo è atteso, anche se tutti i team di centro gruppo si sono detti curiosi e, allo stesso tempo, anche preoccupati dall'arrivo della versione B dell'AMR26.

Alonso, nella sua cruda analisi, parte dal fatto di avere visto la sua monoposto distante oltre 2 secondi dalla vettura che precedeva le Aston Martin, ossia le Cadillac di Valtteri Bottas e Sergio Perez. Il gap dalle monoposto americane era meno evidente a inizio stagione, ma le MAC-26, a differenza delle AMR26, sono state oggetto di interventi e dotate di novità quasi costanti nella prima pare di stagione, che hanno così creato un divario più ampio rispetto a quello visto nelle prime settimane che hanno caratterizzato il Mondiale attuale.

Inoltre, c'è da considerare il fatto che Aston Martin potrà girare in Ungheria sì con la nuova vettura, ma con la vecchia power unit Honda, quella che è stata al centro di feroci critiche sin dai test del Bahrain per la mancanza di potenza, oltre a problemi di affidabilità e sicurezza (ricordate le vibrazioni che davano alle monoposto nei primi GP?).

"Non sto pensando troppo a numeri, posizioni o cose del genere, perché se guardiamo alle ultime cinque gare abbiamo avuto distacchi molto diversi rispetto alle squadre di centro gruppo", ha dichiarato il due volte campione del mondo".

Dettaglio tecnico Aston Martin AMR26 Foto di: AG Photo

"Abbiamo mantenuto più o meno un divario costante dalla pole position, che in questo momento è ovviamente irraggiungibile. Ma ci sono stati circuiti particolarmente difficili: Silverstone è stato impegnativo, Spa è stato probabilmente uno dei peggiori. Credo che il pilota davanti a noi fosse a 2,1 secondi. Quindi non esiste alcun pacchetto al mondo che possa farti guadagnare un margine del genere e probabilmente la posizione non cambierebbe nemmeno se avessimo portato la vettura aggiornata a Spa una settimana fa. È questo l'approccio che dobbiamo avere".

"La situazione cambierà da circuito a circuito. Speriamo che Budapest sia una pista più favorevole per noi: qui la potenza del motore non è l'aspetto più determinante. Aggiorneremo la vettura, ma non ancora il motore".

"Continuiamo quindi ad avere un deficit che dobbiamo colmare. Per me è più importante capire quale direzione stia prendendo la macchina, se stiamo seguendo la strada giusta e se riusciremo finalmente a liberarne il potenziale".

Mike Krack, responsabile delle operazioni in pista di Aston Martin, ha a sua volta abbassato le aspettative sul nuovo pacchetto.

"Non abbiamo i test invernali per effettuare prove comparative. Questo rende fondamentale la qualità dei dati raccolti e la capacità di interpretare correttamente le simulazioni. Non ci aspettiamo certo di estrarre tutto il potenziale del nuovo pacchetto già nel primo turno di libere. Dovremo imparare a gestirlo e a estrarne il massimo".