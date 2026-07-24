F1 | Mercedes: la W17 vince con pochi sviluppi. Colpisce il mini flap sull'attuatore

La Mercedes vuole dare una dimostrazione di forza a Budapest: la squadra di Toto Wolff che, finora, ha vinto otto delle dieci gare disputate in questa stagione non è data come grande favorita all’Hungaroring. La pista magiara sembra fatta apposta per le caratteristiche della Ferrari SF-26 che eccelle per le sue qualità di telaio e aerodinamica, anche se proprio i piloti del Cavallino ieri hanno insistito nel dire che la W17 resta, comunque, la monoposto di riferimento.

James Allison e Simone Resta portano continui aggiornamenti, ma si tratta per lo più di piccoli adattamenti della monoposto ai diversi tracciati, perché la freccia nero e argento riesce a essere competitiva anche senza nuovi grandi pacchetti. Nel paddock c’è chi va sussurrando che Mercedes avrebbe stanziato un budget di sviluppo minore degli altri top team.

Kimi Antonelli, Mercedes, nel box è tranquillo e sereno Foto di: Clive Mason / Getty Images

C’è chi sostiene che a Brackley fossero convinti di disporre di una macchina tanto superiore rispetto alla concorrenza, da poter fermare presto l’evoluzione perché Kimi Antonelli e George Russell avrebbero fatto il vuoto. I problemi di affidabilità alla batteria e i bug nel sistema elettronico della gestione dell’energia, invece, hanno lasciato aperta la porta alla Scuderie di portare a casa due vittorie impreviste e piazzamenti importanti (come il secondo posto di Spa-Francorchamps) che, alla soglia della sosta estiva, tengono le rosse ancora in partita.

Altri più maligni, ma non ci sono prove a sostenere questa tesi, lasciano intendere che la Mercedes vuole procedere con gradualità sugli aggiornamenti, perché l’indagine della FIA sul rispetto del limite di spesa dello scorso anno avrebbe lasciato degli strascichi, sebbene non ci siano state delle sanzioni. Sappiamo che il tema budget cap è argomento scivoloso, sta di fatto che la W17 non sembra aver bisogno di importanti sviluppi visto che guida le due classifiche iridate con margine.

Mercedes W17: l'attuatore dell'ala posteriore con un flap aggiuntivo Foto di: AG Photo

La Stella ci terrebbe a brillare a Budapest, proprio come era successo a Monaco con l’indiscusso dominio di Kimi Antonelli, in un terreno di caccia che doveva essere della Ferrari. Nella pit lane ungherese abbiamo visto un aggiornamento dell’ala posteriore per una pista che richiede la massima downforce.

La Mercedes alla versione dell’ala da massimo carico aerodinamico ha aggiunto nella porzione centrale un flap verticale che è estensione del secondo elemento mobile. Ma a incuriosire e creare attenzione è un piccolo profilo che è verticale ed è collegato al comando dell’aerodinamica attiva. Lo spoilerino offre la massima resistenza ad ala chiusa, mentre dovrebbe abbassarsi in modalità Straight Line Mode. Il regolamento consente solo due flap mobili, ma è possibile che i tecnici Mercedes abbiamo fatto passare questo elemento come parte dell’attuatore...