Max si toglie i sassolini dalle scarpe: “Dicevano che mi lamentavo. Ora tutti vedono com’è davvero questa F1”

Max Verstappen non ha mai nutrito particolare simpatia per questo regolamento. È un aspetto che tutti hanno compreso fin dall’inizio del mondiale, ma i segnali che l’intesa non fosse scattata erano presenti già negli anni precedenti, quando queste vetture esistevano soltanto come modelli al simulatore. Già negli scorsi anni max aveva anticipato quali sarebbero stati gli ostacoli con cui la F1 si sarebbe presto scontrata.

Uno scenario sul quale, alla fine, ha avuto pienamente ragione. Perché quel paradosso, togliere una marcia sul rettilineo per tenere alto il regime del motore, è diventato realtà. Perché la gestione della batteria è ormai un elemento cruciale nel modo in cui si ragiona e si costruisce il giro, al punto da costringere il pilota a fare esattamente ciò che non dovrebbe: pensare mentre guida

Piastri lo ha definito “una schifezza”, perché i piloti possono essere messi in difficoltà da algoritmi predittivi che si adattano in base a ciò che apprendono nel tempo. Questo significa che differenze minime nell’input del pilota possono influenzare la gestione dell’energia più avanti nel giro, ma lo stesso vale per fattori fuori dal controllo del pilota, come il livello di grip o il vento.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Certo, ogni era della F1 ha spinto i piloti a reinventarsi. Anzi, anche di anno in anno durante il medesimo ciclo tecnico, e alle volte persino da un pacchetto di aggiornamento all’altro, i piloti hanno dovuto modificare un po’ il loro approccio e il loro modo di guidare per sfruttare al meglio certe caratteristiche dell’auto. Se una vettura ha una natura più sottosterzante o sovrasterzante, ci si deve lavorare.

Ma non si può nemmeno nascondere che le vetture 2026 abbiano spinto i piloti probabilmente a dover ragionare alla guida più di quanto si faceva in passato in modo da massimizzare la gestione dell’energia. Sul fronte telaistico, in realtà i piloti sono molto contenti di queste vetture, più leggere e facili da leggere, ma la gestione dell’ibrido resta il tema più scottante e questa volta Max Verstappen si è voluto togliere un sassolino dalle scarpe, ripensando proprio a quegli avvertimenti ignorati in passato.

“Ho già espresso il mio pensiero su queste regolamentazioni da molto tempo, e all’inizio molti dicevano “ah, si sta solo lamentando, dovrebbe stare zitto”. Però nelle ultime gare sempre più persone stanno iniziando a vedere le stesse cose che io avevo intuito già da tempo. E non è perché non vinco più, è semplicemente perché tengo al prodotto”, ha detto Max alla vigilia del GP d’Ungheria.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ma cosa si intende per prodotto? È qui che le visioni iniziano a divergere, perché c’è chi apprezza gare così combattute, movimentate e ricche di sorpassi, e non si può dar torto: il pubblico vuole vedere azione, non una gara priva di attacchi e in formato trenino. Dall’altra, però, non si può ignorare come spesso, soprattutto su circuiti con poca energia, i sorpassi diventino artificiali, spinti dall’avere o meno energia.

Questo è un tema su cui i piloti possono fare la differenza, perché capire dove e come usare la batteria nei duelli è qualcosa su cui si può ancora giocare. Ma quando si tratta di ottimizzare la gestione del giro, magari in qualifica o sul passo gara, allora l’energia diventa fondamentale ed è ciò che non piace a Verstappen.

“Io dico quello che penso, perché vedi certe cose arrivare e poi a volte la gente dice “ah, però è stata una grande gara”. Io rispondo: sì, ma non è davvero realistico il modo in cui stiamo correndo. E poi arrivi su alcune piste e stai guidando con poca potenza, per gli standard della F1, ed è un po’ doloroso, cosa che potevo prevedere già da anni. Quindi ovviamente non è il massimo dell’emozione”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Non mi diverto davvero così tanto. A volte è persino divertente vedere quelli davanti che lottano, usano la batteria, e tu… senza fare nulla, li superi. Li passi sul rettilineo successivo letteralmente senza fare niente. Quindi, sì, in qualche modo dovrebbe essere diverso. E poi, con tutte queste ali aperte ovunque, si riduce moltissimo il drag quando segui un’altra vettura”.

“Ovviamente è fatto per ragioni evidenti, ma io preferisco avvicinarmi in scia a qualcuno e poi magari tentare il sorpasso in frenata o in qualche altro modo. Adesso invece il sorpasso a volte avviene in mezzo al rettilineo. È un po’… sì, un po’ strano. Il problema è che i veri appassionati di corse lo capiscono. Chi non segue davvero il motorsport pensa che sia figo perché vede più sorpassi, ma non è reale”.

Il tema è questo: la naturalezza. Perché per ottimizzare la gestione di queste vetture bisogna studiare in anticipo come sfruttare al meglio la batteria, e questo significa anche ragionare sull’input sui pedali. Lo abbiamo raccontato anche nelle scorse gare: anticipare troppo il ritorno sull’acceleratore può essere deleterio per il tempo sul giro, perché si usa batteria in fase di trazione invece di usarla sui lunghi rettilinei, dove ci sarebbe da guadagnare più tempo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Per questo a Spa e Silverstone via radio i tecnici spingevano per spingere in ingresso e posticipare poi il ritorno sul gas. In passato sarebbe stato il contrario, ma ora serve preservare la batteria ed è qualcosa che ai piloti non piace: “Stai costantemente a pensare ai tuoi input, a come ottimizzare la velocità sul dritto, cosa che è un po’ strana rispetto, ovviamente, a tutto ciò che hai fatto nella tua carriera fino ad ora”, ha aggiunto Max.

“È solo il tuo input sul gas. A volte, essendo più veloce in curva, poi perdi di più sul rettilineo, cosa che ovviamente non dovrebbe accadere. In qualsiasi categoria del motorsport, se guadagni tempo in curva, quello è tempo guadagnato sul giro. Normalmente non verresti penalizzato sul rettilineo”.

“Adesso invece devi davvero pensare a usare una marcia diversa, a cambiare la tecnica di frenata o il modo in cui torni sul gas: devi fare tutto in modo diverso. In pratica si finisce per neutralizzare gran parte del tempo sul giro, ed è per questo che, in generale, si vedono tante battaglie ravvicinate tra squadre o anche tra compagni di squadra, perché a volte non puoi fare la differenza. Non ti è permesso fare la differenza, perché verresti semplicemente penalizzato sul rettilineo successivo”.