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F1 | Hulkenberg ancora a punti: è la certezza in un’era di giovani scommesse

Nella ricerca del nuovo fenomeno, c'è anche chi è una certezza intramontabile. Anche a Interlagos, il tedesco ha chiuso in zona punti, conquistando la decima posizione nonostante una penalità. Ma più che quanto successo in Brasile, è il trend l'ennesima conferma di un talento che porta punti (e quella solidità) di cui è alla ricerca Audi.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 12 nov 2026, 17:32

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

In una Formula 1 che guarda sempre più ai giovani talenti e al prossimo fenomeno da lanciare, c'è chi continua a dimostrare che certe qualità non hanno età. Perché il talento può emergere presto, e il mondiale di Andrea Kimi Antonelli ne è la conferma più cristallina, ma esperienza, intelligenza e capacità di leggere una gara sono doti che il tempo non consuma.

Anzi, per certi piloti è un po' come per il vino: il tempo non ne attenua il valore, lo esalta. Più passano gli anni, più diventa evidente quanto riuscire a restare competitivi a certi livelli aggiunga peso a ciò che hanno costruito nel corso della loro carriera. Fernando Alonso è senza dubbio uno di questi casi, ma non è l'unico. C'è un altro pilota che anche quest'anno sta dimostrando perché Audi abbia scelto di affidargli le fondamenta del proprio progetto: Nico Hulkenberg.

Anche in Brasile il tedesco è riuscito a conquistare la zona punti con un prezioso decimo posto, ottenuto nonostante una penalità di dieci secondi inflittagli per aver lasciato la pista e tratto vantaggio nel duello con Franco Colapinto. Un risultato che, sulla carta, può non apparire eclatante, ma che assume un peso specifico importante per Audi, che ha così ridotto a tre punti il distacco dalla Haas nel mondiale costruttori.

Nico Hulkenberg, Audi F1

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Un’altra top 10 costruita prima di tutto al sabato, quando è riuscito sotto la pioggia a classificarsi sesto, poi trasformato in una quarta posizione in griglia grazie ad alcune penalità per i top team. Perché è così importante? Non tanto, o meglio, non solo per la posizione di partenza, bensì per il suo significato. Audi sapeva che la tappa brasiliana avrebbe potuto essere difficile a causa delle carenze lato Power Unit.

Ma è in situazioni del genere che la pioggia può diventare un alleato, non solo perché il gap di motore si assottiglia, ma anche perché tendono ad emergere altre qualità. Lo si è visto con Alonso, mastodontico nel portare la Aston in Q3, ma lo si è visto anche con Hulkenberg, perché quando arrivano le situazioni da sfruttare, serve anche il pilota per concretizzarle.

In una sessione così ricca di errori, non sbagliare era forse la prerogativa più importante, perché la linea tra il finire fuori pista e il passare al turno successivo era molto flebile, sottile. La corsa, poi, non è stata così lineare, ma la strenua difesa su George Russell e la determinazione con cui si è ripreso la zona punti sotto la pioggia nel finale sono l'ennesima dimostrazione di un pilota che ha ancora molto da offrire.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Il sorpasso che è poi valso il decimo posto su Arvid Lindblad è stato preparato in modo perfetto ed è qui che emerge l’esperienza. Invece di percorrere curva 3 sulla linea più stretta, ha allargato sulla traiettoria più larga, percorrendo sì più strada, ma uscendo anche più velocemente da quel tratto: ciò gli ha dato lo slancio necessario per affiancarsi in staccata di curva 4 e preparare l’incrocio in curva 5.

Al di là del singolo risultato, c’è un trend che parla più di quanto accaduto in Brasile. Dalla sosta estiva in poi, tra i team di centro gruppo soltanto due piloti hanno raccolto più punti di Hulkenberg, ossia i due alfieri della Racing Bulls, che però possono contare su quella che spesso è stata la vettura di riferimento alle spalle dei top team. Certo, qui Arvid Lindblad ha pagato il problema di motore che lo ha costretto a rimontare dal fondo, ma la tendenza è chiara.

L'efficacia mostrata da Liam Lawson nel corso della stagione gli è valsa una conferma ampiamente meritata, ma il dato è che Hulkenberg ha raccolto appena un punto in meno di Arvid Lindblad dopo la pausa estiva: 12 per il tedesco contro i 13 del britannico. Per dare un termine di paragone, Pierre Gasly, autore tra l'altro della pole position di Monza con l'Alpine, è fermo a quota nove punti.

Pilota punti Pre-pausa estiva punti Dopo il brasile Punti Guadagnati Lawson (con tre gare in Red Bull) 45 89 +44 (+ 30 senza le gare in Red Bull) Lindblad 25 38 +13 Hulkenberg 2 14 +12 Gasly 33 42 +9 Colapinto 19 27 +8 Alonso 1 7 +6 Bearman 18 23 +5 Bortoleto 10 14 +4 Ocon 3 7 +4 Sainz 6 7 +1 Tsunoda 0 1 +1 Hirakawa 0 1 +1 Albon 5 5 0

Ma c’è un altro dato che forse ha ancora più valore. Da Zandvoort in poi, Hulkenberg è andato a punti in quattro diverse occasioni, cinque se si considera anche il settimo posto della sprint di Singapore. Solo i piloti della Racing Bulls sono riusciti a fare altrettanto, a conferma del fatto che, dopo una prima parte di stagione condizionata da errori ed episodi sfortunati, come il ritiro ancora prima di partire in Australia o il sassolino di ghiaia che ha spento la vettura a Barcellona, Nico sta concretizzando ogni volta che può.

Mentre Audi prepara il terreno per il grande salto del 2028, quando spera di iniziare a lottare per podi e vittorie, ha già in casa un pilota non solo solido, ma un leader silenzioso. In una Formula 1 che guarda continuamente alla prossima generazione, Nico è ancora la certezza capace di fare la differenza con un talento e un’intelligenza tattica che non invecchiano mai.

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