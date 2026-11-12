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F1 | Racing Bulls a lieto fine: Lawson e Lindblad confermati per la stagione 2027

Il team di Faenza ha annunciato il rinnovo di Liam Lawson (che era in bilico pur in una stagione eccezionale da parte sua) e il rookie Arvid Lindblad. Entrambi rimarranno titolari nel 2027.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 12 nov 2026, 11:13

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Squadra che convince non si cambia. Racing Bulls ha annunciato questa mattina i nomi della sua coppia piloti per la stagione 2027 di Formula 1.

Liam Lawson e Arvid Lindblad continueranno a correre con Racing Bulls anche l'anno prossimo e questa è certamente una notizia. Non tanto per il giovane esordiente, che quest'anno ha comunque convinto sin da subito.

Nell'occhio del ciclone, infatti, c'era Liam Lawson. Il neozelandese è stato sino a ora autore di una stagione strepitosa ed è soprattutto per merito suo che Racing Bulls è lanciata verso il quinto posto nel Mondiale Costruttori.

Liam, con i suoi 89 punti, è nono nel Mondiale Piloti ed è letteralmente il primo degli altri. Per fare un esempio, Pierre Gasly - che lo segue in decima posizione - è fermo a 42. Lindblad, invece, è 11esimo a 38.

Racing Bulls, invece, è quinta nel Mondiale Costruttori con 114 punti contro i 69 di Alpine, prima e unica contendente alla Top 5 del campionato dedicato a Costruttori e team.

Alan Permane, team principal di Racing Bulls, ha commentato così la notizia del rinnovo di Lawson e Lindblad: "Siamo lieti di poter continuare il nostro percorso con Liam e Arvid anche nel 2027. Entrambi hanno dimostrato le proprie capacità e il proprio potenziale nel corso della stagione, e abbiamo potuto constatare i progressi compiuti, sia individualmente sia come coppia. Non ho dubbi che questa sia la migliore formazione di piloti per noi, grazie a una solida combinazione di esperienza e ambizione".

"Insieme abbiamo costruito basi solide sulle quali poter proseguire il percorso di crescita intrapreso quest'anno, continuare a migliorarci e compiere il prossimo passo verso il raggiungimento dei nostri obiettivi nel 2027".

Liam Lawson, invece, ha aggiunto: "Sono molto felice di poter continuare con Visa Cash App Racing Bulls anche il prossimo anno. Abbiamo vissuto insieme una stagione fantastica e il team ha lavorato duramente per realizzare una vettura veloce, che mi è piaciuto moltissimo guidare".

"È bellissimo far parte di una stagione storica per la squadra, mentre continuiamo la nostra battaglia per il quinto posto nel Campionato Costruttori. È una testimonianza del duro lavoro svolto da tutti, sia in pista sia in fabbrica".

"Non vedo l'ora di proseguire questo percorso positivo insieme ad Arvid fino al 2027, continuando a costruire qualcosa di importante. Sono entusiasta di ciò che potremo ottenere insieme".

Arvid Lindblad, che sarà al secondo anno in Formula 1, si è detto soddisfatto di ciò che è riuscito a fare sino a ora nel Circus iridato e non vede l'ora di iniziare la sua seconda stagione.

"Sono molto felice di poter continuare con Visa Cash App Racing Bulls anche nel 2027. Ripensando alla mia prima stagione in Formula 1, posso dire che è stato un anno davvero speciale, ricco di nuove esperienze e insegnamenti, fin dal primo test pre-stagionale".

"Vorrei ringraziare tutti in VCARB e Red Bull per la fiducia e il sostegno. Sono estremamente grato a ogni membro del team per il duro lavoro, l'impegno e la collaborazione dimostrati durante tutta la stagione, oltre che per gli ottimi rapporti che abbiamo costruito lungo il percorso".

"Non vedo l'ora di ricominciare il prossimo anno, facendo tesoro di tutto ciò che ho imparato durante la mia stagione da esordiente. Ci aspetta un anno entusiasmante e sono felice di poter continuare a correre al fianco di Liam".

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