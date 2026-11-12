Intervista

Formula 1 Brasile

F1 | Ceccarelli: "Con la pioggia si sfida l'estremo limite. Giusto girare in Brasile con responsabilità"

Il mental coach viareggino di Formula Medicine applaude il fatto che le qualifiche e la gara di Interlagos si siano disputate con la pioggia battente: "Sono emersi i valori dei piloti più che delle macchine, mostrando doti che di solito restano nascoste. I campioni cercano queste sfide e anche con le Full Wet è possibile dare spettacolo".

Franco Nugnes

Pubblicato: 12 nov 2026, 14:19

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

In Brasile la Mercedes è diventata campione del mondo Costruttori, ma il tema di Interlagos è che la Formula 1, dopo anni di ritrosie, ha avuto il coraggio di mandare in pista i piloti anche con una pioggia molto forte, mentre in altre situazioni le qualifiche venivano spostate al giorno dopo e le gare ritardate.

La novità è che il Circus ha sfidato l’acqua scoprendo che anche con questa monoposto così estreme è possibile girare. Abbiamo chiesto a Riccardo Ceccarelli, mental coach e titolare di Formula Medicine, cosa può aver portato al cambiamento di approccio della F1...

“Il mondo del motorsport è da sempre contraddistinto dal rischio, dal fatto di cercare l’estremo limite, per cui la tentazione nel paddock è di girare sempre quando la pista è bagnata. È ovvio che, in questi ultimi anni, siamo andati nella direzione della sicurezza delle macchine e dei circuiti e la pioggia è entrato in questo tema. Oggi c'è molta attenzione all'incolumità dei piloti: chi è depositario della sicurezza dei piloti è sempre molto prudente”.

La Safety car prova il drenaggio della pista di Interlagos prima delle qualifiche

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Vengono fatte girare la safety car e la medical car per saggiare l’aderenza dell’asfalto e la visibilità, per avere un’idea delle condizioni, però il pubblico e gli addetti ai lavori, tutti sarebbero favorevoli a entrare in pista se non ci sono condizioni impossibili”.

E quali sono le motivazioni che spingono a volere scendere in pista?

“Ci sono due aspetti: primo, con la pioggia si scoprono dei piloti, basta guardare cosa è riuscito a fare Fernando Alonso che sul bagnato ha portato l’Aston Martin ben oltre il potenziale della macchina. Secondo, ci sono delle gomme Pirelli che sono in grado di scaricare fino a 85 litri di acqua al secondo a 300 km/h con le full wet e 35 litri con le Intermedie”.

“L’unica grande paura è il muro d’acqua che si genera e, quindi, la mancanza di visibilità. Nelle qualifiche può essere un po’ meglio perché i piloti possono crearsi un po’ di spazio per avere un campo aperto, mentre in gara lo spray può essere un problema perché la colonna d’acqua è sollevata soprattutto dal diffusore posteriore più che dalle gomme scanalate”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Il pilota, dunque, è attratto dalla sfida bagnata...

“Ma certo. Ero a Interlagos e ho salutato Emerson Fittipaldi. Ricordo sempre le sue parole quando diceva che ‘... a inizio stagione di Formula 1 ci si guardava intorno e nel briefing si diceva che probabilmente due dello schieramento non sarebbero arrivati in fondo. La speranza era che non fossi io, perché purtroppo a quei tempi gli incidenti fatali erano relativamente frequenti’. Questo modo di pensare non esiste più perché la sicurezza ha fatto passi avanti da gigante, ma non deve togliere quella componente romantica del pilota che emerge di fronte alle difficoltà e ovviamente la pioggia rappresenta proprio uno di questi aspetti”.

Sembrava che sabato le qualifiche non si potessero disputare e, invece, abbiamo visto le monoposto in pista e si sono viste in azione anche le Full Wet segno che è possibile girare in condizioni estreme. È stato un cambio di paradigma per la F1?

“Quando le macchine sono entrate in pista c'è stata un po' una sensazione di liberazione nel paddock: il fatto che sia iniziato lo spettacolo è stato un messaggio molto positivo: da parte dei piloti, dell’organizzazione che hanno voluto soddisfare un pubblico non ha lasciato le tribune nonostante il diluvio”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

“E in questo contesto ci siamo goduti i campioni che si esaltano sull’acqua: Lewis Hamilton, Max Verstappen e fra gli altri aggiunto Fernando Alonso. Emergono le capacità del pilota che vanno oltre la qualità delle monoposto. Ricordo Verstappen nel 2016, al suo primo anno in Red Bull. In Brasile c’erano condizioni difficili e molti piloti erano perplessi, non volevano partire, mentre Max voleva scendere in pista. L’olandese mi disse che il tracciato era al limite ma si poteva partire. E fece una rimonta entusiasmante recuperando 13 posizioni salendo sul podio. Ma la storia della F1 è fatta di tanti di questi episodi: Senna a Monte Carlo o a Donington che ricorderemo per sempre come il successo di Lando Norris domenica”.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Possiamo ancora definire i piloti di oggi dei Cavalieri del rischio? In Brasile si è presa la giusta decisione di disputare qualifiche e gara bagnate, ma in altre situazioni la direzione gara aveva tenuto i motori spenti, declassando il valore delle ultime generazioni di piloti a fifoni...

“La linea di demarcazione è labile, perché a volte non si nemmeno a chi appartiene la decisione. Eppoi se c’è un circuito dove si formano delle pozze d'acqua, non sta scritto che bisogna andarci dentro con la macchina, ma si possono evitare facendo altre traiettorie, magari si cambiano le linee per cercare dove c’è il grip. È chiaro che si entra in un discorso che non è solo di sicurezza ma anche di responsabilità”.

Il discorso si fa complesso...

“Noi alleniamo alcuni piloti del Tourist Trophy, quelli che corrono all'Isola di Man e loro la percezione della morte se la portano dietro se pensiamo che ci sono stati 260 episodi fatali…”.

Quelli sono Cavalieri oltre il rischio?

“No, basta parlarci: non sono dei pazzi, hanno una razionalità estrema, sono persone che se non le conosci diresti che lavorano nell'ufficio postale accanto a casa tua, perché sono molto pacate, tranquille e non sono degli esaltati, perlomeno i migliori di loro, i campioni. Hanno la percezione della morte e la mettono in preventivo tra quelle cose che possono succedere, ma fanno tutto il possibile per evitarla”.

Jules Bianchi, Marussia MR03, dopo il crash in Giappone che gli è costato la vita

Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images

D’accordo, ma in F1 succede che non si sia girato perché il manto d’acqua arrivava al pattino che c’è sotto al telaio che faceva “galleggiare” le vetture al punto da sollevare le ruote sterzanti: i piloti non avevano il controllo delle macchine, altro che aquaplaning.

“La considerazione è giusta e non considero più i piloti di F1 come dei Cavalieri del rischio. La morte di Ayrton Senna a Imola ha cambiato l’automobilismo. Non siamo pronti ad accettare una tragedia in pista. L’ultimo episodio luttuoso è stato quello di Jules Bianchi. Ma se non ci fosse stato un mezzo in pista quell’incidente non sarebbe successo e spero che non succederà più. La percezione della morte non c’è più, perciò l'idea di andare a fare qualcosa che va oltre gli schemi spinge anche i conduttori di oggi”.

E, allora, qual è la linea di demarcazione per accettare un rischio non pianificato?

“Interlagos ha alzato la soglia. Gli addetti ai lavori vorrebbero vedere le macchine in pista sempre e comunque. E lo stesso vale per il pubblico. La questione è di responsabilità legali, burocratiche, assicurative. Aspetti non trascurabili per chi deve decidere”.

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