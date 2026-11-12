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F1 | Cadillac: c'è Bottas in bilico, mentre TWG spinge per Herta. Cresce la candidatura di Vesti

Il futuro del finlandese resta incerto nonostante il contratto 2027. TWG punta su Herta, ma all'interno di Cadillac non c'è una posizione unanime. Tra le alternative prende consistenza quella di Frederik Vesti, impegnato dal 2025 in IMSA con Action Express Racing: i riscontri arrivati ai vertici di General Motors sono stati molto positivi.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 12 nov 2026, 08:45

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Frederik Vesti, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Il futuro di Valtteri Bottas in Cadillac resta un caso aperto. Il pilota finlandese continua a ribadire di avere un contratto valido anche per la prossima stagione, ma la conferma di Sergio Perez, arrivata prima del Gran Premio del Messico, non è stata accompagnata da un annuncio analogo sul suo compagno di squadra. Una situazione che alimenta interrogativi sul futuro del trentasettenne, la cui permanenza nella squadra americana appare tutt'altro che scontata.

Valtteri Bottas, incidente Cadillac Racing

Foto di: Chris Graythen / Getty Images

La questione sembra andare oltre la semplice valutazione delle prestazioni in pista. Cadillac è un progetto che coinvolge General Motors e TWG, con differenti livelli decisionali e interessi che devono trovare un punto d'incontro. La scelta del secondo pilota rappresenta uno dei primi banchi di prova di questo equilibrio, anche perché all'interno della struttura non sembra esserci una posizione condivisa.

Colton Herta

Foto di: Kym Illman / Getty Images

TWG spinge per Colton Herta, una candidatura che risponde anche alla volontà di valorizzare un pilota americano all'interno di un progetto che ha fatto della propria identità statunitense uno degli elementi centrali. Herta ha completato a Interlagos il percorso necessario per ottenere la Superlicenza FIA, eliminando così l'ultimo ostacolo formale a un eventuale debutto nel Mondiale. Un passaggio significativo, soprattutto considerando le risorse investite per consentirgli di accumulare esperienza attraverso le sessioni di prove libere.

La posizione di Cadillac appare però differente. La componente legata a General Motors sarebbe maggiormente orientata a garantire continuità al progetto tecnico, mantenendo Bottas per un'altra stagione. Il finlandese ha accettato la sfida Cadillac consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato una squadra al debutto, mettendo a disposizione l'esperienza maturata in oltre dieci anni di Formula 1. Un patrimonio importante in una fase nella quale lo sviluppo della monoposto resta una priorità.

Frederik Vesti, Reserve Driver, Mercedes

Foto di: Jayce Illman / Getty Images

Ma la vera novità riguarda un terzo nome, quello di Frederik Vesti. Il ventiquattrenne danese, da tempo legato alla Mercedes come pilota di riserva, è una candidatura da prendere seriamente in considerazione. Dal 2025 Vesti corre nel campionato IMSA con Action Express Racing, la struttura che schiera una Cadillac V-SeriesR nella classe GTP. Un'esperienza che gli ha consentito di entrare direttamente in contatto con il mondo sportivo di General Motors e di farsi conoscere da chi gestisce i programmi agonistici del costruttore americano.

I riscontri sul lavoro svolto da Vesti sono stati molto positivi. In particolare, le valutazioni arrivate da Eric Warren, vicepresidente dei programmi sportivi di General Motors, hanno contribuito a rafforzare la considerazione nei confronti del danese. Non si tratta quindi di una candidatura emersa soltanto per la necessità di individuare un'alternativa a Bottas e Herta, ma di un pilota che Cadillac ha già avuto modo di valutare all'interno di uno dei propri programmi ufficiali.

Vesti presenta inoltre un profilo interessante per una squadra di Formula 1. Vicecampione di Formula 2 nel 2023, ha continuato a lavorare nell'ambiente Mercedes, partecipando alle attività di sviluppo e maturando esperienza al volante delle monoposto di Formula 1. Il programma IMSA gli ha permesso di aggiungere un'altra dimensione alla propria preparazione, confrontandosi con una categoria nella quale il lavoro con gli ingegneri, la gestione delle gare e la capacità di adattamento rivestono un ruolo fondamentale.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La sua eventuale promozione rappresenterebbe una soluzione differente rispetto alle altre due opzioni. Bottas garantirebbe esperienza e continuità, Herta risponderebbe alla volontà di TWG di puntare su un pilota americano, mentre Vesti offrirebbe a Cadillac la possibilità di investire su un giovane già conosciuto e apprezzato all'interno della propria organizzazione sportiva.

Sullo sfondo restano anche le questioni societarie che riguardano TWG, attorno alla quale sono circolate indiscrezioni su possibili operazioni relative alle partecipazioni nel mondo dello sport. Uno scenario che contribuisce a rendere ancora più complesso il processo decisionale, nel quale devono convivere le esigenze sportive della squadra e le strategie degli azionisti.

Bottas, da parte sua, continua a mostrarsi fiducioso. A Interlagos ha sottolineato come le decisioni sul futuro debbano essere approvate dal consiglio di amministrazione, precisando di non aver ricevuto indicazioni che modifichino la sua posizione contrattuale.

La certezza, per il momento, è che Cadillac non ha ancora sciolto il nodo del secondo sedile. E se Herta resta il candidato sostenuto da TWG, la posizione di Vesti merita attenzione. Il danese può contare su referenze importanti all'interno di General Motors e su un rapporto professionale già consolidato con il costruttore. Elementi che rendono la sua candidatura ben più concreta di una semplice ipotesi di mercato.

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