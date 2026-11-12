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F1 | Il 2027 è già iniziato: cosa spinge Mercedes a pensare che non dominerà questo ciclo tecnico

Nonostante i titoli già in bacheca, in casa Mercedes regna la cautela in ottica futura. Dal rientro dalla pausa estiva Verstappen e Antonelli hanno raccolto gli stessi punti, segno che i rivali stanno colmando il gap, con McLaren sullo sfondo. In tanti pensano che questo ciclo tecnico non vedrà un solo padrone e sarà così già nel 2027?

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 12 nov 2026, 16:06

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Anadolu via Getty Images

C’è un dato che porta a riflettere. Dal ritorno dalla pausa estiva, Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen hanno conquistato sostanzialmente gli stessi punti, circa 170, una sessantina in più di Lando Norris, il primo inseguitore di questa classifica. Un dato interessante, perché non è certo un segreto che sia Red Bull che McLaren abbiano iniziato la stagione in ritardo a causa della lunga lotta iridata del 2025.

Un anno fa, parlando di come avrebbe potuto evolversi questo ciclo tecnico, Mattia Binotto aveva detto che l’importante non sarebbe stato lo stato di forma a inizio stagione, bensì quello a fine anno. È vero che il titolo si è deciso di fatto a inizio stagione, ma il modo in cui si sta evolvendo il mondiale lascia più dubbi che certezze in vista del 2027.

Ed è per questo che Toto Wolff non si aspetta di dominare a lungo, come successe dal 2014 in poi. “Guardate alle ultime gare. In Brasile a inizio gara Kimi poteva sembrare andar via, sembrava nostra. Ma i rivali, quindi Ferrari, McLaren e Red Bull, sono più vicini. Quattro team possono vincere gare e il mondiale. Non ho dubbi che difficile per noi il prossimo anno. Il 2027 è già iniziato, si tratta di imparare nelle tre ultime gare”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alex Pantling / Getty Images

Le parole del Team Principal della Mercedes riflettono in effetti un campionato fatto di alti e bassi per tutti, in cui la Stella ha capitalizzato l’aver compreso quali fossero i punti focali per iniziare bene in questo ciclo tecnico, cioè una buona Power Unit e una vettura complessivamente molto efficiente, capace di gestire l’energia e di volare sui rettilinei senza sacrificare troppo le curve.

La W17 non è solo motore, bensì un pacchetto completo. Ma arriva un momento in cui serve fare lo step successivo, soprattutto aggiungere carico sulla vettura, ed è lì che i rivali sono cresciuti nel corso del campionato, in particolare McLaren e Red Bull. L’aspetto interessante è che, per il momento, non c’è stata alcuna totale convergenza di filosofia. Anzi, alcuni team stanno andando in direzioni opposte.

Regole restrittive, ma idee ancora molto diverse

È vero che la FIA ha costruito questi regolamenti, soprattutto la prima bozza del 2024 (poi rivista proprio per l'eccessiva rigidità), con l’obiettivo di limitare i volumi in cui lavorare, sia per rientrare in una certa finestra di carico per compensare i limiti di questo ciclo, sia per ridurre l’effetto dell’aria sporca. Eppure tra i top team ci sono ancora quattro filosofie differenti, e questo significa che c’è ancora molto su cui sviluppare.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Per questo, quel “il 2027 è già iniziato” di Wolff è ben più significativo di quanto possa sembrare. Da una parte, chiudere la stagione con più certezze che dubbi sarebbe un buon slancio verso il prossimo anno, che può fare la differenza. Dall’altra, è proprio in queste ultime gare che i team stanno studiando le soluzioni (e i dati) che saranno la base del prossimo anno, come ha fatto la McLaren in Brasile.

All’alba di un nuovo regolamento tecnico è logico che il tasso di sviluppo sia molto elevato, ma non è l’unico fattore in gioco. Come si è già visto nell’ultima parte dell’era a effetto suolo, dove McLaren è riuscita a risalire dal fondo della classifica fino all'iride, ora conta l’efficienza. Individuare la strada giusta pesa più che in passato perché, con le limitazioni del budget cap, investire bene vale più che investire tanto come accedeva invece anni fa.

In passato, data la superiorità mostrata dalla Mercedes a inizio stagione, sarebbe stato inevitabile pensare a un dominio a lungo termine. Ma per Wolff proprio l'andamento di questo campionato è la conferma che ciò non avverrà. Pretattica o meno, è chiaro che questo regolamento è per ora in uno stato così poco “maturo” che, al di là della “mini-rivoluzione” del 2027 su PU e aerodinamica, offre grandi opportunità.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La lotta sugli sviluppi non è più sulla quantità, ma sulla qualità

“Per me sembra che stia per iniziare l’era più competitiva di sempre, perché i team sono diventati così professionali, così avanzati in termini di capacità e risorse, che non riesco più a immaginare stagioni dominate da una sola squadra, che siano quattro titoli consecutivi o addirittura otto. È una sfida completamente nuova”, ha aggiunto Wolff.

“Si vede quanto velocemente possano cambiare le cose: passi dall’essere dominante a renderti conto, nel giro di poche gare, che il tuo aggiornamento non funziona, e ti ritrovi semplicemente terzo in pista. Quindi sì, è fantastico per questo sport. Certo, mi piacerebbe che fosse l’epoca della Mercedes e mia, con qualche altro campionato vinto in scioltezza. Ma non credo che questa sia la realtà”.

È proprio questa battaglia continua sugli sviluppi che continua a cambiare l’ordine tra i quattro top team. Mercedes ha introdotto un solo sostanzioso pacchetto di novità nella seconda metà di stagione, senza contare che non ha ancora portato al debutto il turbo aggiornato con l’ADUO, il che lascerebbe pensare che ci sia altro potenziale nel taschino da sbloccare.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

In fondo, al netto delle difficoltà, Mercedes ha vinto ad Austin e avrebbe potuto anche imporsi in Brasile, dimostrazione che essere riuscita ad aver fatto bene nei “fondamentali” di questo regolamento tecnico gli ha poi permesso di restare in alto. Ma un tasso di sviluppo così alto può ridurre, anche in modo rapido rispetto al passato, un vantaggio che all’inizio sembrava quasi intoccabile.

“La verità è che nel primo anno di un nuovo regolamento il tasso di sviluppo è molto più elevato rispetto agli anni successivi. E ogni volta che portiamo qualcosa di nuovo in pista facciamo un passo avanti. Basta guardare la McLaren questo fine settimana”, ha spiegato Frederic Vasseur dopo il Brasile.

“In un certo senso è stata anche la storia di questa stagione: ogni volta che una squadra spingeva con degli aggiornamenti, e dato che non tutti introducevamo novità nelle stesse gare, si è creata questa sorta di alternanza. Ma penso che sia un bene per il campionato, un bene per lo spettacolo. E probabilmente sarà meno vero il prossimo anno e quello successivo, quando assisteremo a una maggiore convergenza delle prestazioni tra le squadre”.

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