F1 | Horner: "Max? Certe cose si vedono una volta a generazione"

Max Verstappen si è già involato verso il titolo mondiale della carriera. Una prima parte di stagione 2023 talmente vicina alla perfezione da aver già più che indirizzato l'iride verso la Red Bull per quanto riguarda il Mondiale Costruttori, ma anche quello Piloti verso casa sua.

10 vittorie contro le 2 dell'unico rivale, il compagno di squadra Sergio Perez già sparito dagli specchietti retrovisori di Max dopo due vittorie belle ma illusorie. 314 punti totalizzati in 12 gare (senza dimenticare le Sprint Race del sabato ove sono state svolte) contro i 189 del messicano: questo significa 125 punti di distacco. L'equivalente di 5 gran premi di distanza (senza però contare il punto aggiuntivo dell'eventuale giro veloce in gara).

In pratica, Max potrebbe permettersi il lusso di mancare in 4 GP e trovarsi ancora davanti a tutti. Ma a impressionare ancora di più è vedere Perez, che guida la stessa RB19, lottare spesso contro Aston Martin, Ferrari, Mercedes e McLaren. A fare la differenza è proprio l'olandese, che ha avuto modo di creare distacchi abissali su tutti, Checo compreso.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Christian Horner, team principal di Red Bull Racing, ha speso ancora una volta parole al miele per Verstappen. E' chiaro come sia lui uno dei valori aggiunti di questa stagione che, se dovesse continuare in questo modo, si rivelerebbe perfetta. Ossia con tutte e 22 le gare disputate... vinte. Un talento evidente, quello di Max, definito dal manager "visibile solo una volta a generazione".

"Credo che in questo momento, e a Spa-Francorchamps lo abbiamo visto, Max avesse e abbia una certa superiorità su tutti. Penso che in generale sia stato eccezionale. E tutto quello a cui stiamo assistendo con Max in questo momento è qualcosa che si vede solo una volta per generazione".

"Come tutti i grandi piloti, Max ha una capacità in più degli altri. E quello che stiamo vedendo in questo momento è la sua capacità di leggere le gomme, di leggere la gara, di estrarre assolutamente tutto dalla stessa. E' fantastico da vedere. Credo che in questo momento sia al top della forma".

Da buon gestore di un team, Horner non ha mancato di spendere qualche carezza anche a Sergio Perez. Il messicano, dopo una serie di qualifiche da dimenticare, è tornato a ottenere il minimo sindacale per chi come lui guida la miglior macchina del lotto, ossia la seconda posizione.

"Penso anche che Checo abbia fatto un ottimo lavoro a Spa sin dal primo giro, superando Leclerc con una manovra coraggiosa, all'esterno, con un ritmo elevato nel primo stint. Ma dobbiamo capire perché abbia poi faticato con la gomma media", ha concluso Horner.