F1 | Novità per il GP di Miami, tra pista più gommata e format

Dopo il successo delle prime due edizioni, l'Hard Rock Stadium ha deciso di ampliare la capacità per l'anno prossimo, con tribune aggiuntive sul rettilineo di partenza e arrivo.

Ma nonostante la sensazione che ci sia la richiesta di attirare un maggior numero di fan, gli organizzatori della gara non si adagiano sugli allori. Al contrario, stanno cercando di migliorare alcuni aspetti critici che ritengono possano portare il GP ad un altro livello.

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Pista più gommata



Il manto della pista di Miami è stato un argomento di discussione in entrambi gli eventi, dopo i problemi di rottura della superficie e la mancanza di aderenza nel 2022 che hanno spinto la società di Hermann Tilke a riasfaltare la pista per quest'anno. Ma il nuovo fondo non ha migliorato le cose in modo significativo, dato che i piloti hanno nuovamente lamentato una generale mancanza di aderenza, soprattutto quando si corre fuori traiettoria.

C'è la speranza che una superficie più resistente alle intemperie possa apportare un miglioramento per il 2024, ma un altro aspetto che si sta valutando è quello di garantire un migliore pacchetto con le gare di supporto, che renderà la pista più gommata.

Il presidente del GP di Miami, Tyler Epp, ha dichiarato: "Abbiamo avuto colloqui con la FIA e la F1 per cercare di avere un po' più di gomma sulla pista prima che le vetture di F1 entrino in azione".

"È una cosa che stiamo valutando per il prossimo anno. Cercheremo di rendere il tutto il migliore possibile, ma abbiamo avuto tempi di quasi 2" migliori e visto un numero maggiore di sorpassi, compreso uno per il primato".

Alla domanda se ci saranno più gare di supporto nel 2024, Epp ha risposto: "Penso che sia molto fattibile tornare a due gare di supporto alla F1 l'anno prossimo. Stiamo ancora valutando esattamente quali saranno, ma vi dirò che la scelta è dettata dalla volontà di assicurarsi che le gare di F1 e le sessioni di prove si svolgano nel miglior modo possibile, senza necessariamente cercare di riempire il calendario".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Gara in notturna, interesse per la Sprint



Il socio amministratore Tom Garfinkel ha rivelato, in occasione dell'evento di quest'anno, che ci sono stati colloqui con la F1 per trasformare il GP di Miami in una gara notturna.

Ma mentre gli organizzatori di Miami hanno sondato altri promotori di eventi serali, la proposta è stata per ora accantonata.

Epp ha aggiunto: "Alcuni promotori sono stati molto disponibili: Singapore, e in particolare Las Vegas, e abbiamo parlato per capire se si poteva fare e avesse senso".

"Ma non ci siamo addentrati troppo nell'analisi, perché a un certo punto ci si chiede il perché farlo? Dobbiamo assicurarci che ci sia una ragione giustificabile".

"È molto improbabile che lo faremo per il 2024, ma continueremo a valutarlo. Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l'esperienza, e se arriviamo al punto in cui la F1 dice che questo funziona davvero per noi dal punto di vista della trasmissione, ha molto senso. Certamente, ci daremo un'occhiata".

Secondo quanto risulta a Motorsport.com, Miami è una delle candidate a ospitare una gara sprint nel 2024, mentre i capi della F1 stanno per decidere quali saranno le sei sedi.

Epp ha dichiarato che c'è apertura, ma ha detto che non sta spingendo attivamente per questo.

"Siamo sempre interessati alle gare sprint. Ma vi dirò anche che le qualifiche sono molto importanti per noi. Vediamo molto valore in questo e enso che tantissimi fan ci abbiano dato un ottimo feedback sulle qualifiche tradizionali. Ma noi siamo qui per sostenere [la F1] e se prima o poi avremo l'opportunità di ospitare una gara sprint, saremo lieti di farlo. Ma non è una cosa che stiamo perseguendo attivamente".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

La finta baia e il Beach Club

Miami prevede inoltre di continuare a mantenere alcuni elementi caratteristici, come l'Hard Rock Beach Club e la "finta" baia nel 2024.

Epp ammette che a un certo punto potrebbe essere necessario un cambiamento per rinfrescare le cose in modo che i fan non pensino che l'evento sia sempre il solito, ma per ora entrambi gli elementi sono considerati un successo.

"Prima o poi le cose devono evolversi, ma non significa che cambieremo completamente, senza più la spiaggia. Ad un certo punto la spiaggia probabilmente si evolverà in qualcosa di diverso o includerà attività diverse".

"Ma queste decisioni vengono prese soprattutto in base all'affluenza e all'esperienza che le persone stanno vivendo in quegli spazi. Quindi, se riceviamo costantemente un feedback che dice 'questo è bello', lo manterremo".

"La baia è stata molto divertente. Continueremo ad evolverla e ci sarà un momento in cui dovrà essere sostituita, ma va bene così".

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate a perfect race weekend Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Meno scosse statiche



Uno dei grandi cambiamenti apportati da Miami per l'evento di quest'anno è stato il trasferimento del paddock dei team di F1 all'interno dell'Hard Rock Stadium.

Dopo l'eccessivo affollamento dell'evento inaugurale, l'ambientazione allo stadio si è rivelata un grande successo per migliorare l'atmosfera e rendere più facile la vita al personale del team.

Ma c'è stato un aspetto negativo: l'erba sintetica stesa per proteggere il campo ha contribuito a produrre elettricità statica, per cui ogni volta che qualcuno toccava qualcosa o qualcun altro, prendeva la scossa.

Epp ha dichiarato che questo problema sarà risolto per il 2024, poiché ritiene che la posizione fosse migliore anche per i fan, che potevano osservare i piloti e il personale della squadra andare e venire durante il weekend di gara.

"Siamo soddisfatti per due motivi principali: il primo è che è stata approvata l'esperienza dei principali addetti ai lavori. Penso che quasi universalmente abbiamo ricevuto il feedback dei team, dei piloti e anche dei media, e tutti hanno detto che si trattava di un buon cambiamento".

"Abbiamo ricevuto pochissimi feedback negativi, e ci sono state un paio di cose, come le scosse elettriche, ma possiamo sistemare cose e questi problemi sono tutti risolvibili".

"L'altro punto è che non potevamo fare qualcosa in quello stadio sul campo senza assicurarci di coinvolgere i tifosi. Credo che questo sia stato il vantaggio di cui non abbiamo parlato molto.

"Quando si arriva al punto in cui i piloti attraversano il paddock per raggiungere gli edifici delle squadre, e la gente canta, questo è autentico, e ora possiamo iniziare a costruire qualcosa".