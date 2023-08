F1 | DRS Red Bull: servirà tempo perché i rivali colmino il divario

Una delle caratteristiche principali della dominante RB19 è il vantaggio DRS che ha aiutato Max Verstappen e Sergio Perez a essere spesso inarrestabili sui rettilinei.

È stato fondamentale per produrre alcune impressionanti prestazioni in qualifica e per consentire a entrambi i piloti di superare gli avversari in gara senza troppe difficoltà.

Se all'inizio dell'anno l'entità del guadagno del DRS Red Bull aveva fatto pensare a un sistema di inganno per favorire l'aumento di velocità, i rivali hanno capito rapidamente le dinamiche in gioco.

Si pensava ad un sistema che opera in una zona grigia del regolamento, ma la realtà è che il sistema ha a che fare con il modo in cui la Red Bull bilancia i livelli di resistenza aerodinamica nella parte posteriore della vettura.

La Red Bull ha deliberatamente scelto di avere un rapporto maggiore di resistenza aerodinamica proveniente dall'ala posteriore rispetto a quella tradizionale, per cui quando l'ala principale si apre si ha un salto di velocità maggiore.

Ma i rivali non possono semplicemente copiare questo approccio, perché le loro auto non producono le prestazioni necessarie dal diffusore che consente loro di ridurre l'ala posteriore, che produce un'elevata deportanza e un'alta resistenza aerodinamica ed è uno strumento prezioso per migliorare la stabilità del retrotreno.

La McLaren ha iniziato a modificare un po' di più questa zona e al Gran Premio del Belgio ha introdotto un'ala più efficiente che sperava di spostare i rapporti di resistenza aerodinamica al posteriore e iniziare a sbloccare alcuni guadagni DRS.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Ma il team principal Andrea Stella ha chiarito che sarà un processo a lungo termine sviluppare la parte posteriore della vettura come ha fatto la Red Bull nelle ultime due stagioni.

"Sembra che abbiano perseguito questo concetto per un po' di tempo", ha spiegato Stella, quando gli è stato chiesto da Motorsport.com se l'approccio dell'ala fosse la chiave per il guadagno del DRS.

"Quindi, credo che stiano traendo vantaggio dall'esperienza acquisita nello sviluppo di questo tipo di configurazione. Credo che questo sia diventato evidente nel tempo.

"Penso che tutti i team stiano cercando di capire cosa sia possibile sfruttare sviluppando questo tipo di configurazione".

L'Aston Martin, che ha avuto un notevole deficit di DRS nei confronti della Red Bull nelle prime gare, quando era il suo rivale più vicino, ha dichiarato che anche lei sta lavorando in questa direzione per cercare di ottenere miglioramenti.

Il direttore delle prestazioni Tom McCullough ha dichiarato: "Penso che gli aggiornamenti che abbiamo apportato [in Belgio] siano stati in realtà in gran parte in questa direzione".

"Si tratta dell'interazione dell'intera parte posteriore della vettura. Se si osserva il retrotreno, tutto lavora insieme, sia che si tratti dei freni posteriori, sia che si tratti del diffusore, sia che si tratti del profilo e dell'ala posteriore".

Red Bull Racing RB19 rear wing detail Photo by: Uncredited

"Risucchiano tutto dal retrotreno della vettura e, ovviamente, è il rapporto tra questi due elementi che conta".

"Ovviamente si vuole un'aerodinamica stabile, ma si vuole ottenere anche un grande cambiamento quando si apre il DRS. Dipende anche dal livello dell'ala posteriore e da tanti altri fattori".

"Questo è stato sicuramente un aspetto su cui abbiamo visto che la Red Bull era al top all'inizio dell'anno scorso, era forte in questo senso e penso che tutti abbiano cercato di recuperare in una certa misura".