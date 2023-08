F1 | Zhou: "Vorrei sapere il mio futuro entro la fine della sosta"

Dopo una stagione da esordiente discontinua, al pilota della Alfa Romeo-Sauber è stato concesso lo spazio per crescere nella squadra di Hinwil per un secondo anno. Il cinese ha ripagato questa fiducia con prestazioni più costanti e sicure nella prima metà della stagione 2023.

Anche se le deludenti prestazioni della vettura gli hanno reso difficile mettersi in luce, spera di sfruttare la pausa di agosto per arrivare ad un nuovo accordo.

"Voglio avere un quadro chiaro prima della fine dell'estate, questo è certo, e dobbiamo vedere cosa fare per mettere tutto su carta - ha detto Zhou - Il mio manager sta discutendo con la squadra, quindi dobbiamo vedere".

"In questo periodo l'anno scorso ero più preoccupato di adesso, oggi sento che la squadra è piuttosto soddisfatta del lavoro che siamo riusciti a fare. Io continuo a lavorare come ho fatto finora".

"Penso che le cose arriveranno, ma ci vuole un po' di tempo per capirle. Mi sento ragionevolmente felice dello scenario e anche delle persone per cui ho lavorato, quindi ovviamente sono molto contento di continuare per il futuro.

"La mia priorità è cercare di rimanere qui. Dopo due anni sento di essermi ambientato bene all'interno della squadra".

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

L'Alfa Romeo è al nono posto in classifica in mezzo a un gruppo estremamente competitivo, ma Zhou è stato all'altezza del suo compagno di squadra Valtteri Bottas, molto più esperto, cosa che non è passata inosservata nel team Sauber.

Alla domanda di Motorsport.com se l'obiettivo fosse stato fissato dalla squadra o da lui stesso, Zhou ha risposto: "Penso che sia un po' entrambe le cose. Voglio essere all'altezza in termini di ritmo e poi anche la squadra si aspetta che io faccia un altro passo avanti rispetto all'anno scorso".

"Dall'altro lato, ci sono alcuni punti deboli che volevo migliorare rispetto al 2022 e credo che abbiamo fatto un passo avanti. A parte i punti presi, il resto è andato molto meglio".

"Fin dalle prime qualifiche dell'anno siamo riusciti a ottenere risultati molto simili in termini di prestazioni e di ritmo sul giro.

"La gara ovviamente dipende un po' dal pacchetto, a volte dalla fortuna, dalla strategia, ma in generale credo che il mio obiettivo all'inizio dell'anno sia stato quello di partire già insieme al mio punto di riferimento, che è Valtteri. L'ho raggiunto e sembra che la gente sia felice in sede, quindi sono meno preoccupato per il futuro".

Con Bottas già ingaggiato per il prossimo anno, l'amministratore delegato del team Alessandro Alunni Bravi ha dichiarato di essere intenzionato a continuare con una formazione di piloti stabile per il 2024.

"Naturalmente abbiamo sempre detto che per noi la stabilità è importante - ha spiegato - Siamo una squadra che sta attraversando un processo di trasformazione e cerchiamo di essere il più possibile stabili in tutti i settori".

"Ci sarà tempo dopo la chiusura estiva per sedersi con Zhou e valutare quale sarà la soluzione migliore per entrambi. Il nostro obiettivo è quello di mantenere tutti e due i piloti nella nostra squadra l'anno prossimo ma, naturalmente, devono esserci tutti gli elementi a posto per avere una situazione vantaggiosa per tutti".