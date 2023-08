F1 | Perez: "Alpine non ha dato il tempo necessario a Szafnauer"

Sergio Perez ritiene che Otmar Szafnauer non abbia avuto abbastanza tempo per dimostrare il proprio valore alla guida dell'Alpine, la squadra che ha lasciato al termine del Gran Premio del Belgio, poco prima della pausa estiva.

Dopo un mandato di poco più di un anno, è stato vittima di un ennesimo rimpasto in un contesto di crisi dei risultati, sulla scia dell'abbandono dell'amministratore delegato Laurent Rossi.

L'ex direttore della squadra di Enstone si è trovato in disaccordo sulla tabella di marcia pensata per portare Alpine in cima alla griglia, ritenendo lui stesso che fosse necessario allungare i tempi perché l'esperienza del passato gli ha dimostrato che nulla cambia da un giorno all'altro. Questa divergenza di vedute ha portato all'inevitabile separazione, accompagnata dalla partenza dello storico direttore sportivo Alan Permane.

Questa duplice notizia ha provocato un'onda d'urto nel paddock, dove le capacità di Otmar Szafnauer ed Alan Permane sono state acclamate da molti di coloro che hanno lavorato con loro. L'unica voce dissenziente, pur non essendo la meno importante, è stata quella di Fernando Alonso, che la scorsa settimana ha chiuso i conti con il suo ex team principal criticando aspramente Otmar Szafnauer ed invitandolo a "stare zitto".

Prima di entrare in Alpine, Otmar Szafnauer ha lavorato a Silverstone con la Force India, poi diventata Racing Point ed Aston Martin. Alla Force India ha lavorato a lungo con Sergio Perez. Il messicano, che ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1 a Sakhir nel 2020 sotto il comando dell'americano, non ha dubbi sulle qualità di quest'ultimo ed ora è uno dei più sorpresi.

"Sono rimasto sorpreso dalla decisione, visti i tempi con cui è stata presa", ha commentato il pilota della Red Bull, "Otmar è una persona meravigliosa, e chiunque in questa posizione deve avere il tempo necessario. Credo che Otmar non abbia avuto abbastanza tempo per mostrare davvero il suo potenziale, che so essere immenso, perché ho visto quello che ha fatto in altri team con budget molto limitati, così come con budget meno limitati".

"Penso che sia un peccato che l'abbiano lasciato andare, ma d'altra parte chi gli succederà dovrà avere il tempo necessario perché in Formula 1 tutto richiede un'enorme quantità di tempo".

Intervista di Jonathan Noble