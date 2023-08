F1 | Alonso, bordata a Szafnauer: "Dopo quest'anno dovrebbe stare zitto"

Il ritorno di Alonso in F1 con la Renault (ora Alpine) sembrava una storia molto più felice di quella che si è rivelata. Dopo una prima stagione nella quale si parlava molto del "piano" dell'asturiano con il marchio francese, nel 2022 tutto ha cominciato ad andare storto ed il rapporto con Otmar Szafnauer, arrivato all'inizio dell'anno, non è mai stato ideale.

Infine, dopo mesi di tira e molla, il 1° agosto, primo giorno della pausa estiva, Alonso ha sorpreso il mondo annunciando la sua firma con l'Aston Martin per il 2024. L'annuncio ha colto di sorpresa uno Szafnauer che poche ore prima aveva affermato che il rinnovo di Alonso era questione di giorni, cosa che lo ha portato a suggerire che il pilota spagnolo li avesse ingannati.

Da lì in poi, le frecciate non sono mancate e di recente, pur ammettendo di aver compreso la sua decisione, Szafnauer ha fatto nuovamente riferimento all'età di Alonso, sostenendo che l'attuale formazione dell'Alpine (Pierre Gasly ed Esteban Ocon) è più giovane.

In un'intervista esclusiva alla BBC, Fernando Alonso ha avuto l'opportunità di rispondere e l'ha colta al volo: "Non mi sono sentito come se mi avessero mancato di rispetto, ma abbiamo iniziato le trattative contrattuali credo già ad aprile, in Australia, e ci è voluto più tempo di quanto mi aspettassi per concludere il processo", ha ricordato.

"Le trattative procedevano ad un ritmo molto lento e questo non dipendeva da me. Ero pronto ed abbastanza soddisfatto della squadra. La vettura 2022 era veloce, quindi ero contento delle prestazioni e delle possibilità per il futuro". Tuttavia, Alonso voleva un contratto di due anni e a Szafnauer questo sembrava troppo.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team Photo by: James Sutton / Motorsport Images

"Quindi ci sono stati molti fattori, come il fatto che le trattative non si sono concretizzate, che nulla di ciò di cui avevamo parlato è stato messo per iscritto e vari commenti sulla mia età. È così che funzionano le cose in Alpine, o almeno è così che Otmar fa affari".

Le parole di Alonso sono arrivate prima che Alpine annunciasse la partenza di Szafnauer venerdì. Continuando a parlare di Otmar, il #14 ha aggiunto: "Hanno fatto un sacco di commenti sulla mia età e continuano a farli. Dopo quest'anno, dovrebbe stare zitto e non parlare nemmeno. Trovo strano che sia orgoglioso delle prestazioni della sua squadra, soprattutto vedendo quello che sta mostrando l'Aston Martin".

Infine, ed è una cosa che non succede all'Aston Martin, Alonso ha detto che quello che ha fatto per Alpine è sottovalutato: "Sì, al 100%. E lo fanno ancora. Ho dato il meglio di me ogni fine settimana dal mio arrivo alla Renault, e quando poi mettono in discussione le mie prestazioni e la mia età, la prendo un po' sul personale".

"Questo ti spinge a voler dimostrare di essere al top della condizione. E i risultati parlano da soli quest'anno", ha concluso.