F1 | Hamilton si aspetta uno dei weekend più difficili: "Il gap sui rettilinei potrebbe essere doppio"

Già alla vigilia si sapeva che il Red Bull Ring fosse una delle piste più “di motore”, dove la Ferrari avrebbe potuto soffrire in modo evidente le attuali carenze della Power Unit. Un aspetto amplificato dal fatto che, con tanti rettilinei consecutivi, la FIA aveva deciso di ridurre ulteriormente la possibilità di ricaricare la batteria, costringendo le squadre a gestire il giro con meno energia a disposizione.

Per certi versi, Silverstone sarà ancora più impattante: con così tante zone da percorrere in pieno, la batteria si scaricherà molto rapidamente e, con pochissimi punti utili per recuperare energia, le vetture finiranno per affidarsi quasi esclusivamente al motore termico. Un limite che pesa soprattutto sulla Ferrari, che oggi sconta un deficit di potenza rispetto ai motorizzati Mercedes e Red Bull.

C’è anche un secondo aspetto: quelle che in passato erano curve ad alta velocità, dove il carico aerodinamico poteva davvero fare la differenza, ora diventeranno tratti a media velocità. Questo significa che le monoposto avranno probabilmente meno difficoltà nell’affrontarli, perché si arriverà con velocità massime decisamente più basse, di fatto "limitando" una delle migliori qualità della SF-26, ossia il tanto carico aerodinamico già ammirato in Spagna e altri appuntamenti del mondiale.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Anzi, c’è il timore piuttosto concreto che in alcuni di quei punti sarà necessario ricorrere quasi al lift and coast per recuperare energia, perché avere l’MGU‑K in fase di spinta soprattutto nella prima parte del rettilineo può garantire un vantaggio decisamente maggiore per raggiungere velocità più alte e poi “veleggiare” con il solo motore termico nella parte finale dell’allungo.

Tutti elementi che, senza nasconderlo, hanno portato Lewis Hamilton ad ammettere come Silverstone quest’anno potrebbe rivelarsi una sfida complicata per la Ferrari, che quantomeno dovrebbe beneficiare del fatto che questa è una pista che non mette sotto così grande stress il posteriore, come in Austria, Miami o altri appuntamenti dove la SF-26 era più andata in crisi sul degrado al retrotreno.

“Ovviamente abbiamo avuto anche ottime prestazioni in passato. Ma il fatto è che, come si è visto in gara, perdiamo davvero tanto tempo. Credo fossero circa quattro decimi al giro solo sul dritto”, ha detto Hamilton riferendosi alla gara in Austria, dove c’era un chiaro deficit di tempo perso sui rettilinei -. “È difficile recuperarli poi nelle curve. Penso che abbiamo una gran macchina, alla base. Dobbiamo solo continuare a lavorare, massimizzare ciò che possiamo e ottenere i migliori risultati possibili”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

In vista della tappa di questo weekend, il britannico ha detto di aspettarsi un appuntamento più difficile, proprio per questa peculiarità in termini di deployment dell’energia che sarà diversa da altri tracciati: “Non è che non abbia fiducia. Il punto è che qui ci sono rettilinei molto lunghi. Credo che questo sarà il weekend più imprevedibile in assoluto per quanto riguarda il deployment della potenza. Tutti noi piloti ne abbiamo parlato nella chat, dicendo quanto sarà scarsa la potenza su questo circuito”.

“Restiamo senza energia dalla batteria. Ci sono solo poche curve in cui ricaricare, quindi l’MGU‑K verrà disattivato per gran parte del giro, ed è lì che probabilmente soffriremo di più. Il deficit potrebbe addirittura raddoppiare”, ha aggiunto Hamilton, riferendosi al fatto che dove non ci sarà il motore elettrico a compensare, avendo un deficit con il termico, il gap potrebbe estendersi.

“Se guardate le tracce della velocità, iniziamo a perdere deployment entrando a Copse. Normalmente, a Copse il motore urla mentre ci entri e attraversi la curva completamente in pieno, aggrappandoti al volante. Quest’anno, invece, il motore probabilmente sarà in fase di rilascio. Scalaremo dalla settima all’ottava pur essendo a pieno gas, cercando di mantenere più alti i giri, e da curva 9 a curva 10 sarà praticamente un rettilineo lunghissimo senza deployment”.

“Maggots e Becketts non avranno la stessa sensazione, perché credo che lì dovrai sollevare e lasciar scorrere per un po’. È proprio un circuito completamente diverso. Vedremo domani. Senza dubbio ci sarà ancora qualcosa da godersi in quei punti del tracciato dove non conta tanto la potenza, ma la parte migliore della pista sono Maggots, Becketts, Copse e Stowe, e in quei punti la potenza cala”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Una Ferrari dove c'è anche l'input di Hamilton

Il Ferrarista è il pilota più vincente su questa pista e, pur sapendo che non sarà semplice aumentare il bottino in questo weekend, la speranza di qualche sorpresa resta. La SF‑26 sembra adattarsi meglio alle sue caratteristiche di guida rispetto alle precedenti monoposto a effetto suolo, rigide e difficili da interpretare. Ma per Lewis c’è anche molto del feedback che ha dato ai suoi ingegneri nell’ultimo anno, come è normale che avvenga dopo un anno passato nel team.

“Uno degli aspetti è avere finalmente una macchina che ho davvero contribuito a sviluppare. Ci sono elementi sulla vettura, come per esempio la sospensione anteriore, che avevo richiesto lo scorso anno: l’hanno realizzata per il simulatore e l’ho testata lì. Quest’anno, poi, ho finalmente ottenuto i freni che volevo, ed è stato un grande passo”, ha aggiunto Lewis per spiegare il passo in avanti fatto quest’anno.

“Ci sono stati cambiamenti anche nel mio gruppo di ingegneri, una riorganizzazione interna su come il mio team si collega al resto della struttura, e un riallineamento con i livelli più alti dell’organizzazione per assicurarci di essere sulla stessa strada, alleati e non in contrasto. Ora tutto questo è in una situazione molto migliore, e ci permette di avanzare in sinergia”.

“Lo scorso anno ogni weekend era davvero complicato, e quando vivi situazioni del genere è naturale che la gente tenda ad ascoltarti meno: “Perché dovremmo ascoltarti se i risultati sono questi?” Ci è voluto molto tempo per ricostruire quella fiducia, ma ora credo che ci sia, e le cose che chiedo vengono fatte. È una strada a doppio senso, ovviamente. Ci stiamo spingendo a vicenda e la collaborazione, finalmente, è arrivata. Ed è la cosa più importante”.