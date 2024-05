F1 | Hamilton: "Dovessi scegliere, al mio posto prenderei Antonelli"

"Fossi il team principal, prenderei probabilmente Antonelli". Parole che hanno il sapore di investitura. E hanno ancora più valore se a pronunciarle è stato Lewis Hamilton, il pilota più vincente della storia della Formula 1 al pari di Michael Schumacher (in quanto a titoli iridati) e destinato a lasciare la Mercedes a fine anno per tentare l'ultimo assalto a quell'iride che lo porterebbe da solo in cima all'Olimpo del Circus iridato.

Un sedile prestigioso, quello della Mercedes, sebbene il team non stia certo attraversando il miglior momento della sua storia. Anzi, è forse il periodo più buio. Ma proprio per questo nuova linfa potrebbe aiutare la squadra diretta da Toto Wolff a trovare nuovo entusiasmo e a tornare dov'è stata tra il 2014 e il 2021.

Questo pomeriggio Lewis Hamilton si è concesso alla stampa nel giovedì che anticipa il fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Alla domanda su chi vorrebbe vedere al suo posto in Mercedes a partire dal 2025, Lewis ha prima elogiato Sainz, indicandolo come un pilota perfetto per qualunque team.

Eppure, la sua preferenza è ricaduta sul talento bolognese, oggi impegnato in FIA Formula 2 con il team Prema nella sua prima stagione nella classe propedeutica alla Formula 1.

"Credo che Carlos sia un grande pilota, dunque penso che ovunque vada potrà fare cose positive per qualunque team si trovi a correre. Onestamente non ho idea di quali siano i piani di Toto, ma credo che se fossi io a dover scegliere... Se fosse il mio lavoro fare questa scelta prenderei probabilmente Kimi".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W13 Foto di: Davide Cavazza

Toto Wolff ha fatto sapere che Mercedes è al lavoro per realizzare novità per la W15 con il chiaro intento di dare una svolta positiva alla stagione. Però, per avere queste nuove parti, il team dovrà pazientare ancora, il che potrebbe deprimere il team. Ma Hamilton sembra non pensarla in questo modo.

"Non direi che è deprimente. E' solo un gioco di pazienza. Bisogna solo fare con quello che si ha, sfruttando al massimo gli strumenti che si hanno a disposizione oggi, domani e questo fine settimana. Ma è davvero incoraggiante il fatto che stiamo vedendo dei progressi in fabbrica e nella galleria del vento".

"Abbiamo nuove componenti in arrivo e questa è sempre una parte interessante dei processi: provare una serie di cose diverse e poi scoprire cosa funziona e cosa no. E il fatto che abbiamo una sorta di direzione da seguire e l'abbiamo testata al simulatore. Quindi non vedi l'ora di ottenere i pezzi nuovi".

"Le persone sono davvero molto stimolate. Questo è un momento di grande spinta per le persone in termini di tempo trascorso in fabbrica e al lavoro per fare in modo di farci avere prima queste nuove parti. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile e sappiamo di poterci contare".