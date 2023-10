F1 | Haas carica le ali: le due VF-23 partono dalla pit-lane

Non solo Aston Martin, ma anche Haas. Ci saranno quattro monoposto in pitlane al via del GP degli Stati Uniti. Se la notizia relativa alle “verdone” è ufficiale, quella che riguarda le nuove VF-23 deve ancora essere confermata.

Ci troviamo di fronte ad un’anomalia del format della gara Sprint che limita le prove libere a un solo turno, quello del venerdì. La Haas, giustamente, ha deciso di far debuttare l’evoluzione della vettura curata da Simone Resta, perché in Messico si dovranno fare i conti con l’aria molto rarefatta dei 2.200 metri di altura della Capitale e in Brasile ci sarà un’altra gara con la Sprint, mentre Las Vegas è un circuito cittadino nuovo dove la F1 debutta.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23

La squadra di Gunther Steiner, quindi, non aveva alternative, ma come ha ammesso lo stesso team principal dopo la garetta, i risultati non sono stati pari alle aspettative. I tecnici della squadra americana, dunque, avrebbero deciso di rompere il parco-chiuso per provvedere a delle modifiche.

Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg si sono lamentati dell’eccessivo consumo delle gomme: è probabile che sia stata deliberata una configurazione aerodinamica troppo scarica (come le Ferrari) che ha favorito buone velocità massime, ma ha condizionato i 19 giri della gara Sprint.

La Haas si limiterà a caricare le ali per ritrovare un equilibrio con il nuovo pacchetto aerodinamico ma non rinuncerà alle nuove soluzioni come ha fatto l’Aston Martin, preferendo tornare alla versione standard.

La Haas ha puntato solo su un cambio di set-up per prendere la gara americana come un valido banco di prova per trarre utili indicazioni per il futuro prossimo…