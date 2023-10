F1 | Delusione Haas: il nuovo pacchetto per ora non funziona

La Mercedes ha beneficiato delle novità sul fondo introdotte ad Austin e Lewis Hamilton ha conquistato un prezioso secondo posto nella gara Sprint, mentre Aston Martin, Alfa Romeo, AlphaTauri e Haas, le altre vetture che hanno azzardato dei pacchetti di aggiornamento in Texas non hanno raccolto informazioni positive.

C’era molta attesa per la Haas che ha cambiato il concetto aerodinamico della VF-23: i responsabili della squadra americana avevano noleggiato un capannone per assemblare le macchine giunte direttamente dal Qatar, con i pezzi nuovi che sono arrivati dall’Italia. Un’operazione perfettamente riuscita che, però, in pista non ha dato i risultati che ci si poteva attendere.

Photo by: Giorgio Piola Dettaglio della pancia spiovente della Haas VF-23 e degli sfoghi di aria calda ai lati del cofano motore

La Haas ha ripudiato la pancia con la vasca superiore, orientandosi verso i concetti della Red Bull con le fiancate a scivolo. Riviste le bocche dei radiatori con prese più strette e squadrate con un vassoio inferiore che indirizza il flusso verso il fondo grazie a un diverso sottosquadro e limita il drag. La pancia, come del resto avviene sulla Ferrari SF-23, deve fare i conti con il cono anti-intrusione inferiore, che genera un fastidioso bloccaggio aerodinamico, dove altre squadre sono riuscite a liberare l’area al più efficiente andamento dei flussi. Nuovo anche il fondo e il cofano motore caratterizzato dai vistosi sfoghi dell’aria calda.

La speranza era di raccogliere preziose informazioni da trasferire anche alla macchina del prossimo anno, ma l’aspettativa maggiore era quella di ridurre il degrado delle gomme in gara, il difetto principale della vettura. La nuova VF-23 è stata portata in pista negli Stati Uniti ben sapendo che il format della gara Sprint avrebbe limitato il weekend con un solo turno di prove libere.

Photo by: Giorgio Piola Haas VF-23: ecco il nuovo fonche ha debuttato ad Austin

Dopo due sessioni di qualifica e la gara Sprint i primi riscontri non sono stati particolarmente positivi, tant’è che Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg hanno dovuto fare i conti con i problemi soliti. Kevin dopo una buona partenza ha concluso 18esimo: “È semplicemente frustrante. La musica non è cambiata rispetto alle altre gare: le gomme finiscono troppo in fretta.

Il tedesco è riuscito a risalire fino al 15esimo posto sfruttando il ritiro dell’Aston Martin di Lance Stroll alle prese, di nuovo, con guai ai freni: “Ci siamo concentrati sul format della gara Sprint – spiega Nico – credo ci siano delle possibilità di sbloccare del potenziale, ma avremo bisogno di tempo per cambiare il set-up. Per ora non abbiamo visto grandi cambiamenti, ma non dobbiamo affrettare i giudizi”.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal Haas, sulla griglia di partenza della gara Sprint

Guenther Steiner, che ha spinto molto per far debuttare l’evoluzione nella gara di casa, ha ammesso: “Abbiamo ancora molto lavoro da fare e non siamo molto contenti di quello che abbiamo visto in pista. Con alcune cose siamo andati nella direzione sbagliata. Ci diamo un po’ di tempo, perché l'aggiornamento finora non ci ha dato quello che ci aspettavamo".