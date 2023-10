F1 | Norris: "Penalità più severe per chi viola regole apposta"

Durante la sprint race alcuni episodi hanno attirato l’attenzione dei media e dei piloti, tra cui il sorpasso di George Russell ai danni di Oscar Piastri, che ha poi portato alla penalità del britannico della Mercedes avendo completato la manovra oltre la linea bianca.

Infatti, tentando di sopravanzare il pilota della McLaren all’esterno di curva quindici, Russell è finito fuori dai limiti che demarcano la pista, completando il sorpasso così in una zona non consentita. Riguardo a tal punto, il regolamento è estremamente chiaro e recenti episodi sono quelli del sorpasso di Max Verstappen su Lewis Hamilton nel Gran Premio del Bahrain 2021, dove fu chiesto all’olandese di ricedere la posizione per evitare una penalità, oppure la manovra di Sebastian Vettel su Jenson Button nel penultimo giro del GP di Germania 2012, con il tedesco che in quel caso venne sanzionato.

La manovra di Russell ha però attirato l’attenzione anche di altri piloti, tra cui Lando Norris. L’inglese ha infatti sottolineato come vi sia una mancanza di severità da parte della FIA nel trattare certe violazioni del codice sportivo, il che porterebbe alcuni piloti ad approfittarne della situazione sapendo che il rischio è quello di ricevere una penalità di soli cinque secondi che, in determinati casi, può rivelarsi ininfluente sul risultato. Nel caso specifico, ieri Russell ha perso una posizione a causa della penalità di 5 secondi inflitta per aver superato Piastri oltre la linea bianca, il che lo ha fatto finire alle spalle di Pierre Gasly.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Parlando al termine della sprint race, Norris ha spiegato che i piloti hanno cercato di insistere con la FIA sul fatto che la sanzione per i sorpassi completati oltre la linea bianca non è abbastanza severa da scoraggiare a effettuare un tentativo, ma il messaggio non sembra essere stato recepito: “La cosa che trovo un po' stupida è che queste cose sono state sollevate così tante volte nei briefing dei piloti", ha detto l’inglese della McLaren.

"È un punto che solleviamo ogni volta ed è un punto che George stesso ha sollevato a Barcellona, dove, con il fatto che si può impegnare la linea esterna alla curva 1, e semplicemente esagerando, si possono superare due vetture. Inoltre, lo abbiamo visto fare anche Russia tra curva uno e curva due. È qualcosa che si può facilmente preparare. Sono abbastanza sicuro che siamo giunti alla conclusione che la gente lo fa di proposito”.

"Abbiamo discusso proprio di questo. E abbiamo parlato del fatto che si può fare facilmente. Se si è più veloci, si può superare qualcuno e si può facilmente ampliare il distacco di cinque secondi. Come a Monaco, per esempio, se si taglia la chicane”, ha aggiunto Norris, sottolineando come in certi casi sia più conveniente tagliare una curva ed effettuare un sorpasso illegale piuttosto che rimanere alle spalle di qualcun altro a lungo.

“La FIA ha detto: ‘Ok, lo faremo, quindi devi restituire la posizione", ma ora hanno creato il precedente per ‘non doverlo fare’. Quindi penso che ci sia ancora una volta una mancanza di coerenza, che mi sorprende un po'. C'era una linea guida abbastanza chiara su cosa avrebbero fatto quando si fosse verificato un fatto del genere.”

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

Nel caso specifico, il sorpasso di Russell è avvenuto al terzo passaggio, ma già nella tornata successiva Piastri è stato sopravanzato da Pierre Gasly. A quel punto il britannico della Mercedes aveva già un vantaggio di due secondi sui piloti alle sue spalle, con il francese dell’Alpine che si era inserito tra lui e l’australiano della McLaren. Norris ritiene che la soluzione migliore al problema consista nell'esigere che i piloti restituiscano le posizioni guadagnate illegalmente in maniera immediata, oppure che la FIA aumenti le penalità di tempo.

"Se è colpa tua, restituisci la posizione. Ti sei preso il rischio di farlo, ti sei impegnato a farlo, devi restituirlo subito. Le sanzioni devono essere più severe in generale. La gente se la cava con troppe cose. Se si blocca qualcuno in qualifica sono tre posizioni, ma la gente non se ne preoccupa. Se hai una macchina abbastanza veloce, non ti importa di tre posizioni”, ha poi aggiunto Norris ampliando la sua riflessione ad altri episodi.

"Penso solo che le penalità in generale debbano essere più severe. Quando hai tre posizioni e una penalità di cinque secondi come quella di oggi, non ti fermano".

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, lotta con Oscar Piastri, McLaren MCL60

Parole che giungono in seguito anche ad un altro episodi della corsa che ha coinvolto sempre lo stesso Oscar Piastri, seppur in questo caso con Alexander Albon. Infatti, nel corso del settimo giro, l’australiano ha tentato una staccata al limite in curva uno sui danni del pilota della Williams, il quale ha poi deciso di difendersi scegliendo di andare oltre la linea bianca, in modo da avere una miglior accelerazione e mantenere la posizione.

"Sapevo che era al limite. Ad essere sincero, mi è capitato un po' di volte. Lo si è visto anche con George, la penalità non è abbastanza severa. È una penalità banale. Ne ho già parlato un paio di volte. Punisce la vettura più lenta e aiuta quella più veloce. Sono sicuro che George sapeva di essere fuori pista, ma avrà pensato: 'Posso guadagnare quei cinque secondi in meno tempo rispetto al tempo che perderà rimanendo bloccato dietro di lui' [Piastri]. È così che funziona".

Alla fine i commissari hanno deciso di non penalizzare Albon per la manovra, sottolineato che il tentativo di Piastri fosse molto ritardato e che, a causa della natura di quella zona del tracciato, “la vettura 23 [Albon] è stata in grado di affiancarsi e di mantenere la sua posizione, facendo sì che entrambe le vetture finissero nell'ordine corretto".