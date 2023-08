F1 | Haas: a Zandvoort tante novità per la VF-23. Ecco quali

Fino a questo momento, il 2023 della Haas è stato ricco di alti e bassi, con la squadra americana che si è spesso contraddistinta per le buone prestazioni sul giro secco dove la gomma nuova copre alcuni difetti, in particolar modo con Nico Hulkenberg, patendo però il consumo dei penumatici sulla lunga distanza.

Due esempi sono Gran Premi di Spagna e Canada, dove il tedesco era riuscito a ben posizionarsi in griglia per poi venire risucchiato dal gruppone, anche a Montreal a pesare è stato anche l’intervento della SC nel momento meno favorevole. In Austria, Hulkenberg è stato in grado in grado di ben figurare, completando prima una bella qualifica al mattino, per poi ripetersi nella sprint race dove è giunto un ottimo sesto posto che ha consentito di guadagnare punti importanti per la classifica costruttori.

Per tentare di migliorare le performance dell’avantreno e aumentare la competitività della vettura per battere le rivali dirette, in Gran Bretagna la Haas si è presentata con un nuovo pacchetto di aggiornamenti, tra cui alcuni interventi nella zona della sospensione anteriore. Ulteriori novità arriveranno subito dopo la pausa estiva a Zandvoort, dove la squadra di Kannapolis si presenterà con una nuova ala anteriore e dei brake duct rivisti.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 Photo by: Erik Junius

"Abbiamo in programma alcuni aggiornamenti per Zandvoort, sui condotti di raffreddamento dei freni e sull'ala anteriore, ma il team sta lavorando per apportare modifiche alla vettura che verranno introdotte nel corso dell'anno. Non posso fornire una tempistica precisa a causa della chiusura”, ha spiegato Gunther Steiner alla vigilia dell’appuntamento olandese, che coincide con il ritorno in pista dopo la pausa. Sarà interessante anche osservare come il team agirà per Monza, dato che nel corso degli anni raramente si è visto un pacchetto a bassissimo carico, tanto che anche a Baku e a Spa si è visto solamente un flap superiore del DRS tagliato, in modo da ridurre i costi di produzione modificando un singolo elemento.

Tuttavia, il Team Principal della scuderia americana ha annunciato che nel corso della seconda metà di questo mondiale arriveranno ulteriori aggiornamenti, su cui in parte si è già lavorato prima della sosta. Non è infatti inusuale che i team pianifichino le novità prima della pausa, distribuendo poi le novità nella seconda parte della stagione a seconda dei tempi di produzione e dell’importanza del pacchetto. La speranza è che queste novità aiuteranno ulteriormente a comprendere le ragioni dietro le difficoltà sulla gestione gomme, aiutando a definire alcune soluzioni per la futura VF-24, attualmente già in fase di sviluppo per quanto riguarda gli elementi fondamentali,

“Continuiamo a lavorare, e questo per due motivi. In primo luogo, per cercare di rendere la macchina più veloce, come si fa sempre con gli aggiornamenti, ma anche per conoscere la direzione del VF-24, che è altrettanto importante, se non di più. C'è molto lavoro, è quasi intenso come se fossimo a dicembre a sviluppare la nuova auto", ha poi aggiunto Steiner.