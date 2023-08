F1 | Brown: "McLaren non ha più grandi lacune per puntare al titolo nel 2025"

Durante l'inverno, il nuovo team principal della squadra, Andrea Stella, ha condotto una revisione approfondita del reparto di progettazione di Woking.

Dopo aver salutato il direttore tecnico James Key, ha rivisto la gestione di quel ruolo, assumendo David Sanchez dalla Ferrari ed uno degli ingegneri storici della Red Bull, Rob Marshall.

Con alcuni elementi di questo assetto rivisto, la McLaren ha migliorato la MCL60, passando da una vettura che lottava nelle retrovie nelle prime gare ad una in grado di salire sul podio nei Gran Premi di Gran Bretagna e Ungheria, e di ottenere un terzo posto nella Sprint di Spa, subito prima della pausa estiva.

Zak Brown, CEO di McLaren Racing, ha inoltre approvato la costruzione di una nuova galleria del vento e di nuovo un simulatore. Il loro completamento, a suo avviso, lascerà la squadra senza "grosse lacune" da colmare per puntare al successo nel campionato nelle prossime due stagioni.

Parlando in esclusiva a Motorsport.com, Brown ha detto: "Penso che, a parte la costante messa a punto, non ci siano grandi lacune come avevamo negli ultimi cinque anni".

"Non disponendo di una galleria del vento propria, di un simulatore vecchio di 20 anni e di un ritardo nella tecnologia CFD, queste erano grosse lacune. Ora si tratta di una messa a punto".

"Non c'è nulla che ci faccia dire: 'Abbiamo bisogno di una nuova galleria del vento'. Tutto questo sarà a posto".

Brown ha tuttavia affermato che i maggiori benefici non si manifesteranno pienamente prima del 2025, con il tempo necessario per l'integrazione e l'ottimizzazione del nuovo team di F1.

Ha proseguito: "A parte il fatto che, ovviamente, la messa a punto è sempre in corso, avremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno".

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Erik Junius

"A quel punto avremo bisogno di tempo per mettere insieme tutto, dal punto di vista culturale e della comunicazione. Ma non faremo molti annunci su ulteriori aggiornamenti".

"Allora si tratterà solo di perfezionare, imparare, migliorare. Ma entro il 1° gennaio avremo tutte le carte in regola per essere una squadra da Mondiale. A parte questo, ci serve solo un po' di tempo".

E ha aggiunto: "Abbiamo una leadership e una struttura diverse. Poi abbiamo nuove persone in arrivo, che dovrebbero contribuire alle prestazioni".

"Anche se ora tutto è in funzione, come la galleria del vento, solo nel 2025 si potrà ripartire da un foglio bianco con la nuova struttura e le nuove persone. Rob Marshall e David Sanchez non inizieranno prima di gennaio".

"La nostra macchina per il 2024 è già in fase di lavorazione, non con tutte le nostre infrastrutture attuali e non con la nostra squadra completa. Quindi, sarà il 2025. Ma guardate cosa siamo in grado di fare con quello che abbiamo".

"Sono molto orgoglioso di tutto ciò che ha fatto il team. Quindi, tutto ciò che stiamo apportando è un plus, solo più cavalli, che dovremmo poi vedere con un altro passo avanti nel 2025".