Polemica social per Verstappen per un video sulla Valkyrie

Max Verstappen è finito al centro di una polemica per un video pubblicato dal suo collaboratore Mark Cox, che è diventato virale sui social network. A dire il vero, se si pensa al bolide che aveva sotto al sedere, un'Aston Martin Valkyrie, le immagini non mostrano manovre spregiudicate, ma un'evidente infrazione al codice della strada.

Come si può notare molto bene dal video, il pilota della Red Bull infatti procede a 124 km/h in un tratto in cui il limite di velocità è di 90 km/h. Inoltre, tiene una sola mano sul volante, armeggiando sul display con l'altra.

L'episodio è avvenuto in autostrada in Francia, nei pressi di Nizza e secondo quanto riportato da Nice Matin, il due volte campione del mondo di Formula 1 ora sarà indagato dalle forze dell'ordine per aver messo a repentaglio delle vite.

Senza ombra di dubbio, l'errore clamoroso è stato quello di diffondere le immagini, perché la cosa potrebbe aver infastidito anche la FIA, che da anni porta avanti grandi campagne legate alla guida sicura. C'è da scommettere che quindi che Max sarà chiamato a scusarsi, oltre che molto probabilmente a pagare una multa.